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BVN ‘BIMobject®’ de yerini aldı

BVN, Dünya inşaat sektörü için küresel bir platform haline gelen, çok az firmanın yer alabildiği BIM Kütüphanesi “BIMobject®” de yerini aldı.

İş Dünyası 14.10.2021, 09:52
BVN ‘BIMobject®’ de yerini aldı

Kendi alanında birçok yeniliği erken fark ederek yapılanmasını sürdüren BVN Türkiye’de BIM konusunda ilk adımı atan firmalardan birisi oldu. 2019 yılında BIM Kütüphanesini oluşturan BVN, ürün modellemelerinin daha geniş kitlelere ulaşması için bir adım daha atarak BIMobject®de yerini aldı. Bu sayede mimarlar ve mühendisler BVN ürünlerine dünyanın her yerinden kolayca ulaşabilecekler.

Teknolojinin gelişimiyle birlikte dönüşen inşaat sektörü, bina tasarımı için artık dijital veriler kullanıyor. Mimarlar, mühendisler tasarım ilhamlarını dijital ürün bilgileriyle sağlıyorlar. COVID-19 Salgınıyla birlikte iş hayatının "çok daha dijital" hale geldiğini düşünenlerin oranı %52. Dijital gelişmelerin hızlanacağını düşünenlerin oranı ise % 61. Bu veriler de BIM'in gelecekte tüm inşaat alanlarında başrolü oynayacağı inkâr edilemez şekilde ortaya koyuyor.

“Building Information Modeling” kelimelerinin baş harflerinden oluşan BIM, kısaca mimari projelerin tasarımında, inşasında ve sürdürülmesinde görev üstlenen farklı disiplinlerin ortak olarak yararlanabileceği 3 boyutlu bir bilgi paylaşım sürecidir.

İnşaat süreci mimarlara, mühendislere, müteahhitlere ve mal sahiplerine/işletmecilerine (AECO) bir bina modelinin fiziksel ve işlevsel bileşenleri hakkında kesin bilgiler verir. Bu da daha akıllı, daha hızlı ve daha sürdürülebilir bir şekilde planlamayı, tasarlamayı ve inşa etmeyi kolaylaştırır. Gelişmiş ülkelerde mimarlar ve mühendislerin katkılarıyla hükümetler BIM'i zorunlu hale getiriyor.

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