‘’BÜYÜMEDEKİ ZAFER ENFLASYONLA MÜCADELEYE DE TAŞINMALI ’’

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti;

çeyrekte yüzde 21.7’lik bir büyümeyi ihracata yönelik sanayi üretimi ile gerçekleştirdik. Bu parmak ısırtacak bir gelişme ve sürdürülebilir bir büyümenin de aynı zamanda habercisi. Büyümenin yarısı mal üretimi ve ihracattan geldi. Kaynaklarımızı verimli kullanmaya, yerlileşmeye ve ihracat odaklı sanayileşmeye devam etmeliyiz. Öte yandan toplumun refahı, sabit ve düşük gelirliler için de büyümedeki zaferi enflasyonla mücadeleye taşımalıyız. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir istihdam, sürdürülebilir büyüme halkımızın beklediği ekonomik rahatlamayı beraberinde getirecektir. Bu nedenle enflasyonla mücadele her daim öncelikli konularımızdan biri olmalıdır.