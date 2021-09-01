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‘’BÜYÜMEDEKİ ZAFER ENFLASYONLA MÜCADELEYE DE TAŞINMALI ’’
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. İkinci çeyrekte yüzde 21.7’lik bir büyümenin rekor oluşu ve sanayi üretimi ile birlikte ihracata dayalı olmasının çok memnuniyet verici bir durum olduğunu belirten ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, toplumun refahı, sabit ve düşük gelirliler için de büyümedeki zaferin enflasyonla mücadeleye de taşınmasını gerektiğini söyledi.
İş Dünyası 01.09.2021, 13:52
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti;
çeyrekte yüzde 21.7’lik bir büyümeyi ihracata yönelik sanayi üretimi ile gerçekleştirdik. Bu parmak ısırtacak bir gelişme ve sürdürülebilir bir büyümenin de aynı zamanda habercisi. Büyümenin yarısı mal üretimi ve ihracattan geldi. Kaynaklarımızı verimli kullanmaya, yerlileşmeye ve ihracat odaklı sanayileşmeye devam etmeliyiz. Öte yandan toplumun refahı, sabit ve düşük gelirliler için de büyümedeki zaferi enflasyonla mücadeleye taşımalıyız. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir istihdam, sürdürülebilir büyüme halkımızın beklediği ekonomik rahatlamayı beraberinde getirecektir. Bu nedenle enflasyonla mücadele her daim öncelikli konularımızdan biri olmalıdır.