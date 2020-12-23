Butik işletmeler için pazarlama önerileri

Hatta pek çok küçük işletme bu alanda yapılabileceklerden haberdar olmadığı için esasında sahip olabileceği pazar payını, pazarlamadan vazgeçerek kaybeder. Veri analisti ve iletişim tasarımı uzmanı Ömer Yoluk, butik işletmeler için efektif pazarlama araçları hakkında bilgiler veriyor.

Pazarlama; işletmenin sahip olduğu ürün veya hizmet gamının sadece satışına yönelik değil, uzun vadeli tutundurma ve ürün geliştirme gibi süreçlerini de kapsayan geniş ölçekli uygulamalar bütünüdür. Birçok işletme sahibi, pazarlama ile reklamı aynı kefede değerlendirir ki, bu doğru bir yaklaşım değildir. Reklam pazarlamanın onlarca dalından sadece birisidir ki, pazarlama yapabilmek için bu diğer araçları da efektif biçimde kullanabilmek gerekir.

Tüm pazarlama araçları, yayınlama maliyeti gerektirmez. Küçük işletmelerin kar marjları ve toplam gelirleri dikkate alındığında dev işletmeler kadar reklam yatırımı yapabilmelerinin mümkün olmadığı kolayca görülebilir. Tabii bu durum, geleneksel medya araçlarının, dijital medya araçlarının yavaş yavaş etkisini yitirmesi ve dijital medya araçlarının kullanılmaya başlanması için farklılık gösterir hale gelmiştir.

Artık, küçük bir kasabada butik üretim yapan zeytinyağı üreticisi, dev rakibinin pazarına ortak olmak için rasyonel girişimlerde bulunabilir ve kendi kapasitesi ölçeğinde sonuca ulaşabilir. Üstelik bunun için astronomik maliyetlere katlanması da gerekmez. Pekiyi bunu nasıl yaparız? Küçük işletmeler için pazarlama araçları nelerdir?

Dijital medya araçlarını keşfedin

2000’li yıllardan önce, küçük işletmelerin ulusal herhangi bir yayın organında yer alma durumu; imkansızla eşdeğerdi. Zira bu işletmelerin toplam mal varlıkları dahi böyle bir pazarlama maliyetini karşılayamazdı. Televizyonlar, radyolar, ulusal gazeteler, dergiler ve hatta sarı sayfalarda yer almak dahi ciddi birer maliyet konumundaydı. Günümüzde ise sadece bir web sitesi ile dünyaya açılabilmek dahi mümkün. Elbette bu kendiliğinden olmuyor ancak, teorik olarak dahi bunun mümkün olduğunu bilmek; neden bu adımı atmanız gerektiğini size gösteriyor.

Dijital medya olarak tanımladığımız alan; tüm internet zeminli araçları kapsıyor. İnternet siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya platformları, video paylaşım siteleri, görsel paylaşım platformları ve bunun gibi onlarca araç, işletme sahiplerine neredeyse ücrete sebep olmadan yayın yapabilme fırsatını sunuyor.

Dijital pazarlama alanında, katlanacağınız maliyetler, size geleneksel medya araçlarından çok daha yüksek getiriler sağlayabilirken, görece çok düşük yayınlama maliyetlerine katlanıyor ve sadece pazarlama hizmetleri için ücret ödüyorsunuz. Eski sistemde ise oldukça ciddi pazarlama hizmet maliyetlerine katlanırken, bunun misli ile yayınlama maliyetleri gerekli oluyordu. Yani, dijital pazarlama ile hemen her işletme sonuç elde edebiliyor.

Nereden başlamalı?

Öncelikle kurumsal kimliğinizle yola koyulmak gerekiyor. Markanız, firma kurumsal kimliğiniz veya şahsınızın online zeminlerde tanıtılabileceği bir strateji oluşturulması gerekiyor. Logolarınızın geliştirilmesi, sitenizin hazırlanması, içeriklerin yüklenmesi ve SEO uygulamaları ile sitenizin Google aramalarında daha önce sıralarda görüntülenmesi için gerekli işlemlerin yapılması öncelik arz ediyor. Temel gereksinimler hazırlandıktan sonra, sitenizin yayını ve dijital pazarlama süreci başlıyor.

Siteniz inşa edilirken, SEO (arama motoru optimizasyonu) kurallarına uygun inşa edilmemişse, buradan başlayan süreç, SEO’nun geliştirilmesi ile devam ediyor. SEO, Google üzerinde yapılan aramalarda sitenizin daha ön sıralarda görüntülenmesini sağlayan uygulamalar olduğundan, sizin sektörünüzle ilgili arama kelimeleri tespit edilerek, onların aramalarda yükselmesi sağlanıyor.

Buraya kadar olan süreç; temel ve zorunlu uygulamalar olarak ifade edilebilir. Bir web sitenizin olmaması ve SEO yapmamanız gibi bir durum, günümüz koşullarında söz konusu değil demek yanlış olmaz. Zira bugünkü şartlarda, hedef kitlenizin size ulaşabilmesi için yegane ortam, internet ortamıdır ve burada bulunabilir olmak zorunluluktur.

Markanızın gücünü arttırın

Her ne kadar küçük işletmeler marka konunda çok heyecanlı olmasalar da, aslında bu onlar için de önemli bir kavramdır. Kaldı ki, marka gücü; doğrudan SEO etkinliği üzerinde de etkilidir. Güçlü markalar SEO uygulamalarında daha hızlı yükselir ve bu nedenle hareket kabiliyetleri son derece yüksektir.

Güçlü içerik her şeydir

Kapasiteniz ve firma boyutunuz ne olursa olsun, hedef kitlenize kendinizi en iyi şekilde anlatmalısınız. Bunun için gerek SEO sürecinde, gerekse bununla paralel devam eden tüm pazarlama etkinliklerinde yüksek nitelikli içeriğe önem verin.

Sosyalleşin

Sosyal medya, anlık olarak milyonlarca kişiye ulaşabileceğini önemli bir platformlar bütünüdür. Instagram, Facebook, Twitter ve diğer platformlarda yapacağınız etkinlikler, profesyonel olarak yönetilmesi durumunda marjinal fayda elde etmenizi ve pazardaki hakimiyetinizi arttırmanızı sağlayabilir. Hatta doğru bir strateji ile devasa rakiplerinizin elinden pazar payı devralabilmeniz dahi mümkündür. Tabii bunun için uzman ekiplerle çalışmanız gerekecektir.

Görselliğe Odaklanın

Kurumsal kimliğiniz, ürünleriniz, markalarınız ve size dair hemen her konuda görsel materyal hazırlayın. Örneğin; markanızla ve ürünlerinizle ilgili nitelikli tanıtım videoları hazırlayıp, Youtube, Dailymotion veya Vimeo gibi ortamlarda paylaşarak, dünyanın en çok ziyaret edilen platformlarında kendinizi tanıtabilirsiniz.

Kendinize güvenin

İşletmenizin boyutu ne olursa olsun unutmayın ki, bugün dünya devi işletmelerin doğru yaptığı iki şey vardır. Bunların birincisi, doğru ürünü veya hizmeti keşfetmek, diğeri onları doğru şekilde satmak, yani doğru pazarlama yapmaktır. Siz de kendinize iyi rehberler edinmeniz halinde, butik işletmenizi pekala dünya devi bir işletmeye dönüştürebilirsiniz. Hemen harekete geçin ve uzmanlarla iletişim kurun. Az veya çok Pazar payı elde edebilmek için dijital pazarlamanın fırsatlarından faydalanın.