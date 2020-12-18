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Bursalı iş adamı Aslanoba, hayatını kaybetti
Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba (83), yaşamını yitirdi.
İş Dünyası 18.12.2020, 15:53
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Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba (83), yaşamını yitirdi.
Erikli Su firmasının kurucularından iş adamı Nuri Nihat Aslanoba, sabaha karşı evinde yaşamını yitirdi. Aslanoba’nın ölümü iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıp, yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Aslanoba’nın, bugün Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.
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