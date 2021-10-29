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BU DÖNEMDE KGF KREDİLERİ BÜYÜK İHTİYAÇ

Kurlardaki oynaklığın başta ara malda dışa bağımlı olan üreticiler olmak üzere sanayicileri sıkıntıya soktuğunu söyleyen ORSİAD Başkanı Levent Çamur, “Şu süreçte üreticinin acil ihtiyacı, Kredi Garanti Fonu teminatlı kredidir” dedi.

İş Dünyası 29.10.2021, 12:34
BU DÖNEMDE KGF KREDİLERİ BÜYÜK İHTİYAÇ

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, sürdürülebilir büyümede kilit rol oynayan üreticinin ve ihracatçının bu süreçte finansal olarak korunmasının önemine işaret etti. Pandemi sürecinde dahi büyüme başarısını sürdüren, ihracattaki atağıyla dikkat çeken Türkiye ekonomisinin, faiz, kur ve enflasyon kıskacına girmesinin endişesini yaşadıklarını kaydeden Başkan Çamur, “Hem üretici hem yatırımcı için finansal istikrar çok önemli. Dövizin öngörülebilir olması çok önemli. Emtia fiyatlarındaki artışla birlikte dövizdeki yükseliş, üreticilerin sermaye sorunun artmasının önünü açmıştır” dedi.

Ani İniş Çıkışlar Finansal Sıkıntıyı Arttırıyor

Kurdaki ani değişikliklerin, birçok kalemdeki ara mamul ve hammaddede dışa bağımlı olan üreticinin elini kolunu bağlamaması gerektiğini vurgulayan Başkan Çamur, “Enerjiden kauçuğa, alüminyumdan plastiğe kadar pek çok kalem ara ürün ve hammaddede dışa bağımlıyız. Kurdaki ani iniş çıkışlar, hammaddeyi ithal eden üretici için finansal sıkıntı demek, sermaye sıkıntısı demektir. Üreticinin bu girdaptan kurtulması için şu ortamda acil ihtiyacı finansmana rahat ulaşmaktır” diye konuştu.

KGF Teminatlı Kredi İhtiyacı Var

İş dünyası olarak beklentilerinin, finansal sıkıntı yaşayan KOBİ’lere Kredi Garanti Fonu teminatlı krediler verilmesi olduğunun altını çizen Başkan Çamur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yanı sıra artık döviz kurlarında ani iniş çıkışlara yol açacak hamlelerden kaçınılmalı, faizlerde kısa vadeli düşüşlerden kaçınılmalı, kurlar öngörülebilir olmalıdır. Ve her zaman ifade ettiğimiz gibi sürdürülebilir sağlıklı büyüme istiyorsak doğrudan yatırımın önünü açacak güven ve istikrarı tesis etmek, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ağırlık vermek zorundayız” ifadelerini kullandı.

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