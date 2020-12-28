Brothers and Partners grubu bütün markalarını tek çatı altında topluyor

2019 yılında Ekovitrin Dergisi tarafından yılın en iyi danışmanlık şirketi olarak seçilen Brothers and Partners’ın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin YAHŞİ yapmış olduğu açıklamada;

"Brothers And Partners olarak ülke çapında 2016 yılından itibaren İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında denetim, danışmanlık, bordrolama ve teşvik hizmetlerimizi yine grubumuza ait farklı markalar altında sunmaktaydık.

Son dönemde işverenlerimiz ve paydaşlarımız tarafından Brothers and Partners markamıza yoğun bir teveccüh olduğunu gördük.

Yönetim Kurulumuz, marka bilinirliği ve hizmette yeknesaklık sağlanması açısından, 2021 yılından itibaren diğer markalarımızı Brothers and Partners markası altında toplamaya karar vermiştir.

Almış olduğumuz bu kararı, işverenlerimize ve paydaşlarımıza duyurur, faydalı olmasını temenni ederim."

sözlerine yer verdi.