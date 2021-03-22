British Airways Ana Merkezini Satmayı Planlıyor

Pandeminin yarattığı ekonomik sarsıntılar sonucunda daha önce 5'ten fazla destinasyonu 2021 yılı uçuş programından çıkardığını duyurmuş olan havayolu, şimdi de ana merkez binasının satışını değerlendiriyor. 2020 Aralık ayında, 2021 yılında Amerika'da Pittsburgh, Calgary, Charleston, San Jose; Asya'da Seul, Bangkok, Kuala Lumpur ve Osaka; Afrika’da ise popüler tatil bölgesi Seyşeller, Arap Yarımadasında Muscat, Cidde, Abu Dabi ve Sidney noktalarını uçuş programından çıkardığını ilan etmişti.

Salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle personelin çoğunluğunun uzaktan çalışma modeline geçmiş olduğu, Avrupa’nın ve dünyanın önemli havayollarından birisi olan Birleşik Krallığın bayrak taşıyıcı markası olan British Airways, Londra Heatrow Havalimanı yakınlarında bulunan merkez binasını satmayı gündemine aldı.

Financial Times tarafından yapılan ve kaynağı şirket içi bir e-posta olan haberine göre, British Airways İnsan Kaynakları Direktörü Stuart Kennedy, çalışanlara e-posta göndererek, eskiye kıyasla daha çok kişinin uzaktan çalışmaya başlaması sebebiyle, mevcut ana merkezin gerekli olup olmadığı konusunun tartışıldığını belirtti. Kennedy mesajında, bu konuda karar vermek için ehnüz erken olduğunu, şirketin hangi merkez ofisi kapatma kararı alıp almayacağının net olarak belli olmadığını, alınacak kararın ne olacağını bekleyip göreceklerini belirtti ve ayrıca, merkez binanın satılması durumunda, Heathrow havalimanı yönetiminin de mevcut kompleksin yerine yeni bir pist inşa edebileceğini ekledi.