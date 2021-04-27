Brisa’nın “Yolculuğun Öncüleri” Açık İnovasyon Programı 2021 Finalistleri Açıklandı

Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, bu sene iş ortağı Viveka ile birlikte gerçekleştirdiği açık inovasyon programı ‘Yolculuğun Öncüleri’nde 2021 finalistlerini açıkladı. Değerlendirme sürecinde yaklaşık 90 başvuru arasından 19 farklı girişim ile 4 güne yayılan online görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Arvia, Bren, FactoryX, Geodo, Hergele Electric Scooters, HumaTR, OptiWisdom ve Speedy.market girişimleri programa katılmaya hak kazandı. Finale kalan tüm ekipler; teknik mentorluk, potansiyel iş ortaklıkları, prototip geliştirme gibi zengin bir değer paketinin sahibi oldu. 8 Haziran’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek final gününe dek, Brisa iş birimlerinin liderliğinde girişimlerle birlikte 7 haftalık bir iş birliği dönemi gerçekleştirilecek. Brisa, finalde birinci olan projeye, girişimini büyütebilmek için 50 bin TL destek verecek.

Arvia: Firmaların yüz yüze yaptıkları tüm görüşmeleri web sitelerine taşıyarak verimli bir şekilde satış, pazarlama yapabilmesini ve müşteri desteği vermesini sağlar.

Arvia: Firmaların yüz yüze yaptıkları tüm görüşmeleri web sitelerine taşıyarak verimli bir şekilde satış, pazarlama yapabilmesini ve müşteri desteği vermesini sağlar. Bren: Endüstrideki kritik ekipmanları akıllandırarak yapay zekâ tabanlı kendi enerjisini üreten akıllı sensör teknolojisi ile firmalara aylık %15'e kadar enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlar.

FactoryX: Üretkenliği artıran bir dijital fabrika akıllı saat çözümüdür.

Geodo: Endüstriyel hassas pozisyonlama, haritalama ve saha çalışmaları yönetimi çözümleri geliştiren bir girişimdir.

Hergele Electric Scooters: Bir elektrikli scooter üreticisi ve mobilite paylaşım platformu sağlayıcısıdır.

HumaTR: İnsansız hava araçları ile depo çözümleri sunar.

OptiWisdom: Veriyi değere dönüştürür; iş zekâsı, müşteri yolculuğu analizi vb. alanlarda her ölçekteki firma için yapay zeka çözümleri ve uygulamaları geliştiren veri bilimi girişimidir.

Speedy.market: Konut, hastane gibi yoğun halka açık yerler ve endüstri alanlarında kullanılan otonom teslimat çözümüdür.