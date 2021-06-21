Brisa’nın “Yolculuğun Öncüleri” Açık İnovasyon Programı Kazananı Bren Oldu

Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, bu sene iş ortağı Viveka ile birlikte gerçekleştirdiği açık inovasyon programı “Yolculuğun Öncüleri” 2021 final gününü gerçekleştirdi. Toplam 87 başvuru arasında finale kalan Arvia, Bren, FactoryX, Geodo, Hergele Electric Scooters, HumaTR, OptiWisdom ve Speedy.market girişimleri, final gününde sunumlarını yaparak jüriden puanları topladı. En yüksek puanı alan Bren, programın birincisi olarak büyük ödülünün sahibi oldu. Jüri özel ödülünü ise Speedy Market kazandı.

Etkinlikte Yolculuğun Öncüleri programının Brisa için önemini vurgulayan Brisa CIO’su Tekin Gülşen “Brisa’da girişimcilik alanında mobilite, akıllı üretim teknolojileri ve müşterilere değer yaratacak inovatif çözümler olmak üzere 3 odak konumuz var. Bu odaklarımız çerçevesinde hem Roket adını verdiğimiz kurum içi girişimcilik programımız bulunuyor hem de açık inovasyon kapsamında start-uplarla, üniversitelerle, teknoloji transfer ofisleriyle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Şu an aktif olarak devam eden 30 projemiz var. Yolculuğun Öncüleri de girişimcilik çalışmalarımız kapsamında önemli bir kilometre taşı. Buradaki hedefimiz ilk olarak bu ekosisteme destek olabilmek, bu desteği hem maddi olarak hem de uzmanlarımızın, yöneticilerimizin, mühendislerimizin sağladığı mentorluk şeklinde açıklayabiliriz. Ayrıca iş birliği fırsatları sunarak onların gelişimine destek olmayı amaçlıyoruz. Bir diğer hedefimiz de Brisa içinde değer yaratacak çözümler oluşturmak. Bu nedenlerle Yolculuğun Öncüleri bizim için çok kıymetli bir konu. Çağrımıza yanıt veren, değerli projelerini bizimle paylaşan tüm start-uplara teşekkür ediyorum. Kazanan ekipleri kutluyorum” dedi.

Endüstrideki kritik ekipmanları akıllandırarak yapay zekâ tabanlı kendi enerjisini üreten akıllı sensör teknolojisi ile firmalara aylık %15'e kadar enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlayan Bren, girişimini büyütebilmek için 50 bin TL destek alacak. Ödül için teşekkürlerini ileten Bren CEO’su Çınar Laloğlu, “Firma olarak büyümeye çalışan iyi bir ekibiz ama bu ekibin her zaman öncüleri oluyor, bizim de Yolculuğun Öncüleri’nde Brisa ile beraber yürümemiz bize ciddi katkı sağlayacak” diyerek sözlerini noktaladı.

Programda jüri özel ödülü ise konut, hastane gibi yoğun halka açık yerler ve endüstri alanlarında kullanılan otonom teslimat çözümü sunan Speedy Market girişimine verildi. Speedy Market Kurucu Ortağı Murat Ayrancı, “Herkesin çok kıymetli yorumları oldu, teşekkür ederiz. Burada ödül değil birlikte çalışma imkânı bulmak bizim için çok değerliydi. Amacımız her zaman oluşturduğumuz değerleri pazara, piyasaya, dünyaya kazandırarak ekonomiye katkı sağlamak. Tekrar tüm katılımcılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

Finalistleri değerlendiren jüri üyeleri arasında iş ve girişimcilik dünyasından önemli isimler yer aldı. Sabancı Holding Genel Müdürümüz Cenk Alper, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Sayın Cevdet Alemdar, Sabancı Holding Strateji Ve İş Geliştirme Başkanı Gökhan Eyigün, Brisa CEO’su Haluk Kürkçü Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, Brisa CIO’su Tekin Gülşen, Brisa Girişimcilik Müdürü Yeliz Erinçkan, Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, Viveka Kurucu Partneri Barış Okur, Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan tüm girişimlerin sunumlarını dinleyerek sorularının cevaplarını aldı, bu doğrultuda puanlama yaptı.