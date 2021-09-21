Brisa’nın Emisyon Azaltım Hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nden Onay Aldı

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, ortakları Bridgestone ve Sabancı Holding’in de vizyonuyla iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı bir şekilde sorumluluk almaya devam ediyor. Brisa, 2030 yılına kadar faaliyetlerinden doğan emisyonlarını yıllar bazında belirledi. Brisa, Emisyon azaltım hedeflerini CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasında bir iş birliği olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne onaylattı. Buna göre, 2030 yılına kadar doğrudan emisyonlarını %56 azaltmayı hedefleyen Brisa’nın 2050 hedefi, net sıfır emisyona ulaşmak.

“İklim değişikliğiyle mücadele kararlıklıkla ilerliyoruz”

Tüm dünyada etkilerini gösteren iklim krizinin en önemli gündemi olduğunu ve bu konuda çözümün bir parçası olmak için çalıştıklarını belirten Brisa CEO’su Haluk Kürkçü “Son dönemde de görüyoruz ki üzerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Brisa, son 10 yıldır sürdürülebilirlik konusunu sürekli gündeminde tutan, tüm çalışmalarının kalbine yerleştiren bir şirket. Öyle ki Türkiye’de İklim ve Su Lideri (CDP Türkiye 2020) olan üç şirketten biriyiz. Her zaman daha da ilerisini hedefliyoruz. Bugün iklim krizi ile mücadelede atılması gereken en büyük adım düşük karbon ekonomisine geçiş. Brisa olarak bu geçişte; enerji ve emisyon yönetimi, doğal kaynak kullanımı, çevreci ürünler, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir hammadde ve biyoçeşitlilik ana aksiyonlarımızı oluşturuyor. Tüm aksiyonlarımızı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uyumlu çözümler üretmek üzere ele alıyoruz. Hedefimiz faaliyetlerimizden doğan çevresel etkilerimizi en aza indirmeye odaklanırken, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı tüm paydaşlarımıza dokunacak şekilde genişletebilmek. Bu amaçla kapsamlı bir yol haritası oluşturduk ve kararlılıkla ilerliyoruz. Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nde 2030 yılına kadar belirlediğimiz hedeflerin onaylanmış olması da bu kararlılığımızın en önemli adımlarından bir tanesi. Bu başarımızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTİ) şirketlerin Paris Antlaşması’nın hedeflerini karşılamak üzere bilim temelli emisyon azaltım hedefleri belirlemelerini, iklim değişikliği ile mücadelede aktif rol almalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.