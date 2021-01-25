Brisa’nın Başarılı İşletme Sermayesi Yönetimi, Akademik Vakaya Dönüştü

“İşletme sermayesiyle rekabetçi avantaj yaratılması” isimli vaka çalışması Prof. Dr. Nükhet Vardar ve Brisa çalışanlarının katkılarıyla dijital vaka kütüphanesi markalarfisildiyor.com üzerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerinin erişimine açıldı.

Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, şirket çalışanlarının yenilik geliştirme becerileriyle hayata geçirilen iyi uygulamaları, BRİKİM adlı girişimiyle akademi seviyesinde vaka çalışmalarına dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda paylaşılan üçüncü çalışma, şirketin işletme sermayesini iyileştirme yolculuğunu ve bunun şirket performansına olumlu yansımasını ele alıyor.

“İşletme sermayesiyle rekabetçi avantaj yaratılması” adlı vaka çalışması Prof. Dr. Nükhet Vardar ve Brisa çalışanlarının katkıları ile iş dünyası, akademisyenler ve öğrencilere sunuldu. Dijital vaka kütüphanesi markalarfisildiyor.com üzerinden erişilebilen bu çalışma, 2017’den itibaren, Brisa’nın işletme sermayesine etki eden parametrelerden yola çıkarak aldığı bir dizi aksiyonu ve iyileştirme çalışmalarının detaylarını içeriyor.

Brisa’nın son üç yılda işletme sermayesi yönetimindeki güçlü başarı hikayesindeki adımların detayları aktaran Brisa CFO’su Reşat Oruç şunları dile getirdi: “Her canlı organizma gibi, tüm başarılı şirketlerin de dalgalı dönemlerden geçtiğini görüyoruz, şahit oluyoruz. Brisa üç ana markasi, 1800’yakın ürün çeşidi, 1400’e yakın satış noktası ile oldukça kompleks yapıda bir şirket. İşletme sermayesindeki bazı dengesizliklerin üzerine gelen 300 milyon dolarlık Aksaray Fabrika yatırımımız neticesinde bilançomuzda 2016 yılı sonu itibariyle neredeyse ciromuza eşit, FAVÖK’ün 7 katı borcumuz vardı. Bunun sebeplerini detaylı olarak analiz ettiğimizde daha çok işletme sermayesiyle ve operasyonel verimlilikle ilgili olduğunu gördük ve aksiyon planımızı oluşturduk. Planımızı yaparken tahsil süresi, stok devir süresi, borç ödeme süresi gibi işletme sermayesi parametrelerinde, sonucu finansal olan ama kendisi saha içerisinde gerçek hayattan olan konular üzerine odaklandık. Kök nedenleri net bir şekilde ortaya koyduk ve şirketin tüm fonksiyonlarının bir arada, uyum içerisinde bu konu üzerinde çalışması prensibini benimsedik. Daha verimli bir bayi finansal ve stok yönetimi, doğru talep tahmini gerçekleştirmek üzere aksiyonlarımızı hayata geçirdik. 192 günlere ulaşan işletme sermayesi gün sayımızı, 3 yılda, 2020 yılının üçüncü çeyrek sonunda 36 gün seviyesine, FAVÖK’ün 7 katına ulaşana net borcumuzu, FAVÖK’ün altına (0,94) düşürme başarısını gösterdik. Geniş ve hizalanmış bir ekip çalışması ile mümkün kıldığımız bu başarımızın, iyi uygulama örneği olarak akademi seviyesinde vaka çalışmasına dönmüş olması bizim için gurur verici. Vaka çalışmamızla tüm öğrenim ve deneyimlerimizi şeffaf bir şekilde iş dünyası, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin de faydalanması için erişime açtık. Bu anlamda da değer yaratacak olmaktan mutluyuz” dedi.

Brisa’nın “İşletme sermayesiyle rekabetçi avantaj yaratılması” vaka çalışmasının tamamına ulaşmak için: https://www.markalarfisildiyor.com/isletme-sermayesiyle-rekabetci-avantaj-yaratma