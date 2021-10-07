Brisa’dan, sohbet ederek doğru lastiği seçmeyi kolaylaştıran sanal asistan hizmeti

Brisa, akıllı ve çevik kurum kültürü sayesinde yapay zekâ ve bulut tabanlı yenilikçi sistemleriyle müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam ederken yeni sanal asistanıyla da müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. İmza attığı sanal asistan projeleriyle bankacılıktan e ticarete, perakendeden sağlığa, eğitimden oyuna kadar pek çok farklı sektöre liderlik eden CBOT’un geliştirdiği asistan sektöre öncülük ediyor.

Yapay zekâ algoritması ve öğrenme yeteneği yüksek olan lastik bulma asistanı, kullanıcıların ihtiyacını hızlı bir şekilde anlayarak en uygun çözümü sunuyor. Kullanıcılar lassa.com.tr, bridgestone.com.tr, Lassa WhatsApp ve Bridgestone WhatsApp hesabında konumlanan sanal asistana yazılı olarak sorular sorabiliyor. Örneğin, kullanıcılar sanal asistan ile yazışarak aracın marka ve modelini verip lastik ebadını öğrenebiliyor, lastik fiyatlarını ve garanti süresini, basılması gereken hava miktarını, lastik otel hizmetini, en yakın bayinin adres ve telefonu öğrenebiliyor, bayinin konumunu haritada görebiliyor. Eğer kullanıcının sorusu belirlenen kapsamın dışında ise asistan hemen bir canlı destek temsilcisine yönlendiriyor. Kullanıcı aynı deneyim içinde canlı destek temsilcisi ile görüşerek istediği bilgiye erişiyor. Üstelik kullanıcılar araç markalarını ya da diğer ifadeleri doğru olarak yazmasalar dahi yapay zekâ yeteneği gelişmiş olan bu asistan soruları doğru anlıyor ve doğru cevabı veriyor. Sunduğu müşteri deneyimi ile farklılaşan bu dijital hizmette sohbetin sabit bir akış üzerinden ilerlemesi de gerekmiyor; kullanıcı bilgileri kendi ifadeleri ve aklındaki sıra ile özgürce yazdığında sistem anlayabiliyor. Asistan lastik satın alma ve kullanma konusundaki konuları kullanıcıların sohbet ederek, telefon ile bir yeri aramadan, menüler arasında gezinmeden, vakit kaybetmeden anında erişebileceği hale getiriyor.

Dijital lastik bulucu bugüne dek 180 bin kullanıcının 350 bini aşkın sorusuna cevap verdi.