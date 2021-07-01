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Brisa’dan sektörde bir ilk daha: Dijital Filo - Filofix uygulamasıyla tek tuşla mobil yol yardım hizmeti

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, sahadaki başarılı uygulamalarından biri olan Filofix yol yardım hizmetinin çok daha gelişmiş mobil versiyonunu 2020’de kullanıma açtı. Yurt içinde bir telefonla 7/24 Türkçe yol yardım hizmeti alabilen Brisa müşterileri artık, Dijital Filo – filofix mobil uygulaması sayesinde tek tuşla bu yardıma ulaşabiliyor.

İş Dünyası 01.07.2021, 13:43
Brisa’dan sektörde bir ilk daha: Dijital Filo - Filofix uygulamasıyla tek tuşla mobil yol yardım hizmeti

Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, akıllı hizmetleriyle lastik sektöründeki mobilite dönüşümüne liderlik ediyor. Brisa daha önce hayata geçirdiği yol yardım hizmetinin mobil uygulamasını 2020’de kullanıma sundu. Filofix Dijital Filo mobil uygulaması sayesinde Brisa müşterileri, yurt içinde bir telefonla 7/24 aldıkları Türkçe yol yardım hizmetine artık Dijital Filo - Filofix mobil uygulaması üzerinden tek tuşla ulaşabiliyor.

Sektörde bir ilk: Filofix ile 365 gün / 24 saat hizmet 

Filofix, Brisa’nın Bridgestone ve Lassa bayileri aracılığıyla tüm Türkiye sınırları dahilinde hizmet verdiği filo yol yardım hizmeti. Filofix kapsamında lastik sökme takma, lastik tamiri, lastik rotasyonu ve yeni lastik temini hizmetleri veren Brisa, Filofix ile filolara bağlı araçların seyir esnasında lastikle ilgili yaşadıkları sorunlarını acil olarak ve yerinde çözerek filo müşterilerinin operasyonlarını sorunsuz bir şekilde yürütmelerine yardımcı oluyor. Brisa Filofix mobil yol yardımı ile sektördeki bu açığa çözüm üreterek mobilitenin dönüşümüne liderlik ediyor. 

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