Brisa’dan müşterilerine ücretsiz araç dezenfeksiyonu

Pandemi nedeniyle şahsi araç kullanımı artarken, araç içi temizliği de daha da önem kazandı. Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, 2020 yılında sağlık uzmanları ve gıda tedarikçileri gibi COVID-19 salgınına karşı dışarıda çalışan görevliler başta olmak tüm sürücülere ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vererek, ‘önce sağlık’ demişti. Müşterilerinin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik koşullarda seyahat etmeleri için Haziran 2021’de ücretsiz araç dezenfeksiyonu uygulamasını yeniden başlatan Brisa, öncü markaları Bridgestone, Lassa ve Otopratik mağazalarında lastik değişimi veya diğer hizmetlerden yararlanan müşterilerinin araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ediyor.

Ücretsiz araç dezenfeksiyonu, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak Brisa’nın deneyimli kadrosu tarafından özel ekipmanlarla uygulanıyor.