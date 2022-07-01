Brisa ve Enerjisa Enerji iş birliği ile Brisa’nın Aksaray Fabrikası’nın enerji ihtiyacının 5’te 1’i güneşten karşılanacak

Aksaray bölgesindeki en büyük çatı güneş enerji santrali yatırımı olan santral ile Brisa ve Enerjisa Enerji 2050 yılı Net Sıfır Emisyon hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attılar. Yaklaşık 2.075 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen 6.226 MWh’lik üretim kapasitesi ile yılda 3.000 ton CO2 salımının da önüne geçecek.

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki, Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa ile yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E. ON SE olan Türkiye’nin lider elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji önemli bir iş birliğine imza attı. Sürdürülebilirliğe katkı sunma hedefiyle çalışan lastik pazarı lideri Brisa, dünyada ve Türkiye’de giderek yaygınlaşan güneş enerjisini kullanarak karbon ayak izinin azalmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Enerji Performans Modeli ile kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde Brisa kendi elektriğini kendi üreterek enerji tasarrufu konusunda sektöre rol model olacak.

İşimin Enerjisi çatısı altında sunduğu doğa dostu ürünlerle müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf sağlayarak yenilenebilir enerji kullanımını artırarak,yenilikçi çözümler sunan Enerjisa Enerji’nin Güneş Enerjisi Santrali uygulaması ile Brisa’nın Aksaray fabrikasına toplamda 4.2MW kurulu güce sahip bir güneş enerji santrali kuruldu. Anadolu’nun tam ortasında yer alan Brisa Aksaray fabrikası Türkiye’nin akıllı teknolojilerle donatılmış ilk fabrikası olma özelliğine de sahip. Santralin yüksek performansla çalışabilmesi için tüm bakımları Enerjisa Enerji tarafından yapılacak.

Santralin üretimi 2.075 hanenin ihtiyacına denk geliyor

75.000 m2 çatı alanı üzerine 10.400’den fazla güneş paneli yerleştirilerek kurulan santral yıllık 6.226 MWh’lik üretim kapasitesi ile tesis ihtiyacının yaklaşık 5’te 1’ini karşılayacak. Yaklaşık 2.075 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk bu büyüklüğün yenilenebilir enerjiyle sağlanması sayesinde yılda 3.000 ton CO2 salımının önüne geçilmiş ve karbon ayak izinin azaltılmasında önemli bir katkı sağlanmış olacak.

Bu yatırımın, Brisa’nın 2050’deki net sıfır emisyon hedefine doğru önemli bir adım olduğunu belirten Brisa CEO’su Haluk Kürkçü şunları söyledi: “Yolculuğunuzu sağlama alma vizyonu ile faaliyet gösteren bir şirket olarak dünyamızın geleceğini önemsiyoruz. Bu bilinçle, şirketimizin ortakları Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding’in vizyonuyla sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Her yıl karbon emisyonunun ve atıkların azaltılması, enerji ve suyun verimli kullanılmasına yönelik somut aksiyonlarla sürdürülebilirlik performansımızı daha ileriye taşıyoruz. Güneş enerjisi santrali yatırımımızı, yenilenebilir enerji kullanımı ve karbonsuz bir gelecek için atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz.”

Sürdürülebilirlik yol haritasını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlayacak şekilde oluşturan Brisa, uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) değerlemesine de dahil oluyor. 2021’de CDP’deki önceki yıllardaki başarısını devam ettirerek 6.kez Türkiye İklim Değişikliği Lideri ve 3.kez Su Lideri oldu. Tedarikçi İlişkileri Değerlemesi’nde (SER) ise en prestijli seviye olan A seviyesinde yer alarak 3. kez Global Liderler arasında yer aldı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2050 sıfır emisyon yol haritasında da yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ve rüzgarın artırılması, enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ön planda olduğunu belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar sözlerine şöyle devam etti: ‘’ İklim değişikliği ve çevre kirliliği ilk kez bu kadar dünyanın küresel ölçekte ele aldığı en önemli konuların başında geliyor. Enerji sektörü de bıraktığı karbon ayak izi olarak bu sorunun en büyük aktörlerinden biri konumunda. Dolayısıyla elektrik enerjisinin değer zincirinin her halkasında karbon salınımını azaltmak çok önemli bir trend.

‘’İşimin Enerjisi ‘’ çatısı altında enerji çalışmalarımızda ise son altı ayda devreye alınan projelerimiz ile toplam kurulu gücümüzü üç katına çıkarttık. Bu yüksek performans, toplam iş girişi ve ciro hedeflerimizin oldukça üzerinde gerçekleşmelere ulaşmamızı sağladı. Çatı güneş santrali projelerimize ek olarak enerji verimlilik projelerimizle 7.350 armatürün LED dönüşümü tamamladık ve 2022 yılı için endüstriyel verimlilik projeleri için çalışmalarımıza başladık. Tüm bu projelerimizin en anlamlı çıktısı ise gezegenimizin karbon ayak izini yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğünde bir ormanın senelik etkisi kadar (10.000 ton CO2) azaltmak oldu.

Brisa Aksaray Fabrikası çatısında devreye alacağımız güneş enerji santrali ile hem ülkemizin hem de dünyanın daha iyi bir gelecek için ulaşmak istediği hedeflere katkı sağlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. ‘’

Brisa, sürdürülebilir enerjiyi her alana taşıyor

Brisa, daha önce dünyanın çevresini tek damla fosil yakıt kullanmadan sadece güneş enerjisiyle kat eden ilk uçak unvanına sahip Solar Impulse’ın Türkiye’den destekleyen tek kuruluş olmuştu. Solar Impulse, 26 Temmuz 2016’da tamamladığı dünya turu kapsamında sadece güneş enerjisi kullanarak toplam 40 bin km’den fazla yol kat etmişti. Tarihe damga vuran bu yolculuk yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin gücünü ortaya koymuş ve sürdürülebilirlik alanında dünya çapında önemli bir farkındalık oluşturmuştu.

Brisa Akademi ve Müze ise Sürdürülebilir - Akıllı bina konseptine uygun olarak tasarlanmış olmasıyla öne çıkıyor. Dünya genelinde çevre dostu, sürdürülebilir yapıları sertifikalandıran en prestijli kuruluşlar arasında yer alan LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design/Enerji ve Çevre Tasarımında Öncülük) tarafından da GOLD seviyede sertifikaya sahip olan bina enerji ihtiyacının %20-25’lık bir bölümünü kendi bünyesinde üretebiliyor.

Türkiye lastik pazarı lideri en güncel olarak Brisa İzmir’de açtığı Premium mağaza konseptli Bridgestone Performance Center’da güneş enerjili totem kullanımını da başlattı.. Brisa sürdürülebilir uygulamalarını yaygınlaştırarak bayi ve hizmet süreçlerindeki karbon ayak izini de azaltmayı hedefliyor.