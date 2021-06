Brisa, pandemi sürecinde bayi deneyimini kuvvetlendirdi

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, müşterilerine, iş ortaklarına ve sektöre lastiğin ötesinde hizmetler kazandırmaya ve bayilerine sunduğu değerler paketini müşteri deneyimini mükemmelleştirecek şekilde geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda pandemi döneminde çevik bir yaklaşımla web sitesi ve mobil uygulama olarak hayata geçirdiği Brisalıyız.biz ile bayilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Brisa ile bayileri arasında köprü kuran ortak bir iletişim, haber ve bilgi platformu olan Brisalıyız.biz, tüm süreçlerin sıkı bir şekilde takip edilmesine, ihtiyaç duyulan tüm bilgilere kolaylıkla ulaşmaya ve pratik bir şekilde iletişim kurulmasına imkân sağlıyor. Platformda ayrıca motivasyonu ve etkileşimi canlı tutmak üzere canlı yayın etkinlikleri, soru cevaplar, interaktif yarışmalar, bayilerin örnek uygulamaları ve kampanya uygulamalarına da yer veriliyor.

Bayileriyle kesintisiz bir iletişim içinde olmayı çok önemsediklerini belirten Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel, Brisalıyız.biz ile ilgili rakamları da paylaşarak şunları söyledi: “Brisa olarak birlikte yol aldığımız paydaşlarımızın deneyimlerini kolaylaştıracak uygulamalar hayata geçirmeye devam ediyoruz. Özellikle pandemi döneminin zorlu koşullarında bayilerimize yalnız olmadıklarını, büyük bir aile olduğumuzu hatırlatacak, ihtiyaç duydukları bilgiye kolayca erişebildikleri gibi motive olacakları etkinlikler de bulunan bir platform oluşturduk. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Brisalıyız.biz’i şu an 409 bayimiz kullanıyor. Günlük ziyaretçi sayımız ortalama 396, günlük sayfa görüntüleme sayımız ise 2136. Yani hemen her bayimiz her gün mutlaka ziyaret ediyor. Brisalıyız.biz üzerinden talep de alabiliyoruz. Bugüne kadar bu şekilde toplam 550 adet talep ulaştı. Brisalıyız.biz platformumuzu içeriği cazip kılacak, etkileşimi artıracak, bağımızı daha da kuvvetlendirecek şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızın müşteri deneyimi tarafında da olumlu etkilerini yakından gözlemleyebiliyoruz.”