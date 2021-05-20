Brisa, “İşin Geleceği Senin İçin” diyerek çalışanlarını geleceğe hazırlıyor

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, son dönemde COVID-19'la birlikte daha da hızlanan çalışma hayatındaki değişimde öncü olmak ve çalışanlarını geleceğe hazırlamak için Boston Consulting Group (BCG) Türkiye iş birliğiyle hazırlanan “İşin Geleceğine Uyum” planını hayata geçirdi. Plan Akıllı&Uzaktan Çalışma, Fiziksel ve Zihinsel Sağlık, Esnek İş Gücü ve Yüksek Performans, Yetenek ve Beceri yönetimi, Geleceğin Liderliği, Amaç Odaklı Organizasyon ve Kültür, Dijital, Veri odaklı ve Çevik Organizasyon olmak üzere 7 ana boyut altında uygulanacak. Her boyut Brisa liderleri tarafından sahiplenilerek proje takımları oluşturuldu.

Anketler ve derinlemesine analizlerle önemli iç görüler elde edildi

Mevcut durumun anlaşılması için iyi uygulama araştırmaları ve değerlendirme araçları kullanıldı. şirketin tüm fonksiyonlarını temsilen 38 bölüm katılımı ile akıllı ve uzaktan çalışma & esnek işgücü anketleri yapıldı. Çevik çalışmaya uygun 75 kişilik odak grubuna çevik organizasyon anketi uygulandı. Bu anketler ile elde edilen içgörülerle de Brisa’da "İşin Geleceği"ne yönelik 7 boyut ve bunlara ilişkin hedefler belirlendi.

Uzaktan ve hibrit çalışma modelleri kalıcı olacak

Plan dahilinde geçmişte olduğu gibi gelecekte de insan odaklılık ön planda tutuldu; bu çerçevede çalışan bağlılığının artırılması ve daha rahat bir çalışma ortamı sağlanması için pandemi sürecinde ülkemizde ve tüm dünyada yaygınlaşan uzaktan ve hibrit çalışma modelleri kalıcı hale getirilecek. Beyaz yakalı çalışanların büyük bölümü bu kapsamda olacak. Brisa, akıllı teknolojilerin etkin bir biçimde kullanıldığı dijital ortak çalışma merkezine dönüştürülecek. Tüm çalışanları kapsayan çalışan destek programları, bedensel, ruhsal, zihinsel ilave sağlık destek paketleri ile zenginleştirilmiş programlar oluşturulacak. Esnek istihdam ve çalışma modelleri farklı alternatiflerle çalışanların tamamına sunulacak. Büyük bir çalışan grubunun farklı projelerde çalışabileceği ve proje tamamlama sürelerini kısaltacak çevik yöntemler kullanıma alınacak.

Şirketlerin yeni normale uyum sağlaması için “İşin Geleceği” dönüşümünün bir zorunluluk olduğunu ifade eden Brisa CEO’su Haluk Kürkçü; “Brisa olarak Boston Consulting Group ile birlikte büyük bir adım attık ve İşin Geleceği planı kapsamında vizyonumuzu ve 2023 hedeflerimizi belirleyerek dönüşüm için yol haritamızı detaylandırdık. En büyük amacımız iş yapış biçimlerimizin, çalışma ortamlarımızın ve iş gücümüzün geleceğini bütüncül ve insana odaklı bir bakış açısıyla ele alarak tasarlamak. Bu, Brisa’nın hem kendi sektöründe hem de yakın sektörlerde ulusal ve uluslararası alanda en iyi örneklerden biri olmasını daha güçlendirecek kapsamlı, çok boyutlu ve heyecanlı bir dönüşüm yolculuğu olacak. Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte çıktığımız bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyorum” dedi.

Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Nilgün Özkan ise; “İşin Geleceği kurumsal bir dönüşüm ve bu yüzden tüm çalışanlarımız ve yöneticilerimiz dahil olmak üzere herkesin bağlılığını ve çabasını gerektirecek. Plan kapsamında belirlediğimiz 7 boyutun her birini farklı fonksiyonlardan liderlerimizin sahipliği ile ele alıyoruz. “İşin Geleceği Senin İçin” diyerek çalışanlarımızı da sürece dahil ediyoruz. Bu kapsamda, 90’a yakın Brisalı’dan oluşan proje takımlarımızla başlayan çalışma, herkesin desteği ve çevik çalışma yöntemleriyle ilerleyecek. Şirketimizdeki güçlü liderlik kapasitesi ve çalışanlarımızın katılımını göz önünde bulundurduğumuzda dönüşümü gerçekleştirmek için tüm gerekliliklere sahip olduğumuza inanıyorum. Bu yolculuk bizler için olduğu kadar gelecek nesiller için de büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.