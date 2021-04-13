Brisa, Denizli’deki Otopratik Mağazasında Hızlı Eşarj İstasyonu Açtı

Brisa, bu kapsamda Denizli’deki Otopratik mağazasına elektrikli şarj istasyonu montajını tamamladı.

Brisa, elektrikli araçlar için ulusal çapta şarj çözümleri sunan Eşarj ile bir iş birliği gerçekleştirerek müşterilerine lastiğin ötesinde, kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunma hedefiyle mobilite çalışmalarına devam ediyor. İş birliği kapsamında Brisa, toplamda 3 Otopratik mağazasında elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunmaya başladı. En son Denizli’deki Brisa Otopratik franchise noktası Tuncerhan Otomotiv'e eşzamanlı iki araca hizmet verebilen 24 kW DC + 22 kVA AC özellikli hızlı elektrikli şarj istasyonunun montajı tamamlandı.

Pazarın gelişiminde kritik öneme sahip yaygın şarj hizmeti konusunda çözüm sağlamaya yönelik güçlerini birleştiren Brisa ve Eşarj, 4. elektrikli araç şarj istasyonunu Denizli’de devreye aldı. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Brisa CIO’su Tekin Gülşen, “Mobilite vizyonumuz çerçevesinde 2020 yılı içerisinde saha keşif ve altyapı geliştirme çalışmaları tamamlanan Otopratik franchise noktalarımızdan Denizli Tuncerhan Otomotiv'e Türkiye'deki ilk hızlı elektrikli şarj istasyonumuzun montajını tamamladık. Bundan önceki 3 istasyonumuz alternatif akımla çalışan görece yavaş şarj istasyonlarıydı. Denizli’de monte ettiğimiz tip istasyonlarda ise birçok araçta 1 saatte yüzde 80’lik dolum gerçekleşebiliyor. Ayrıca bu istasyonlarda aynı anda 2 araç şarj olabilecek. Ağımızı hızla artırmaya devam edeceğiz. Bu vizyonumuzu paylaşan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Brisa, şu anda İstanbul’da Beyoğlu Dolapdere’de bulunan Otopratik Arıcıoğlu, Bursa’da bulunan Otopratik Grup Oto noktaları ve en son eklenen Denizli Otopratik Tuncerhan Otomotiv ve İstanbul Seyrantepe’de Bridgestone Birlas mağazalarında elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunuyor.