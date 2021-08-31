Brisa, bayilerinin dijitalleşme sürecine destek olurken müşteri deneyimini kolaylaştırıyor

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, müşterilerine, iş ortaklarına ve sektöre lastiğin ötesinde hizmetler sunmaya devam ediyor. Mükemmel müşteri deneyimi için iş ortaklarının dijitalleşmesine destek vermek amacıyla İş Ortağım Dijitalleşiyor projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda verilen 7 farklı eğitimde Dijital Dünyadaki Yenilikler, Tüketici Alışkanlıkları, Google Adwords, Google Alışveriş Reklamları konularında bilgiler paylaşıldı. Online olarak gerçekleşen 2 saatlik eğitimlere toplamda 250 bayi çalışanı katıldı.

Brisa Müşteri Deneyim ekibi ve dijital pazarlama profesyonelleri tarafından bayilere 3 yılı aşkın süredir farklı konularda eğitimler veriliyor. Brisa, “İş Ortağım Dijitalleşiyor” projesi kapsamında verdiği eğitimlerle hem iş ortaklarını dijital dönüşüm sürecine dahil ediyor hem de iş ortaklarının müşterilerini çeşitlendirmesine ve onlara hızlı çözümler sunmasına destek oluyor.