Brisa, Antalya’daki Otopratik Mağazasında Yüksek Hızlı Eşarj İstasyonu Açtı

Brisa, bu kapsamda Antalya’daki (Merkez) Otopratik mağazasına elektrikli şarj istasyonu montajını tamamladı.

Brisa, elektrikli araçlar için ulusal çapta şarj çözümleri sunan Eşarj ile bir iş birliği gerçekleştirerek müşterilerine lastiğin ötesinde, kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunma hedefiyle mobilite çalışmalarına devam ediyor. En son Antalya Merkez’deki Brisa Otopratik franchise noktası Hanedar’a eşzamanlı iki araca hizmet verebilen 50 kW DC + 22 kVA AC özellikli yüksek hızlı elektrikli şarj istasyonunun montajı tamamlandı.

Pazarın gelişiminde kritik öneme sahip yaygın şarj hizmeti konusunda çözüm sağlamaya yönelik güçlerini birleştiren Brisa ve Eşarj, 5. elektrikli araç şarj istasyonunu Antalya’da devreye aldı. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Brisa CIO’su Tekin Gülşen, “Mobilite vizyonumuz çerçevesinde 2020 yılı içerisinde saha keşif ve altyapı geliştirme çalışmaları tamamlanan Otopratik franchise noktalarımızdan Antalya (Merkez) Otopratik Hanedar’a yüksek hızlı elektrikli şarj istasyonumuzun montajını tamamladık. Antalya’da monte ettiğimiz tip istasyonlarda birçok araçta yarım saatte yüzde 80’lik dolum gerçekleşebiliyor. Ayrıca bu istasyonlarda aynı anda 2 araç şarj olabilecek. Ağımızı hızla artırmaya devam edeceğiz. Bu vizyonumuzu paylaşan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.