Bridgestone, Doğan Kabak ve Ümit Erdim ile “Var mısın? Sonuna Kadar!” Video Serisini Başlattı

Lastik sektörünün lideri Brisa, Doğan Kabak ve Ümit Erdim ikilisiyle geçtiğimiz yıl Bridgestone’un geniş ürün yelpazesini zorlu şartlarda deneyimleyerek eğlenceli iddialar ortaya koymuştu. Tüm Bridgestone ürünlerini “Sonuna Kadar Git” mottosu altında deneyimledikleri ve sonuna kadar gittiği konusunda hemfikir kaldıkları video projesiyle otomobilseverlerin karşısına çıkmışlardı.

Bridgestone’un 22 Ağustos Pazar günü takipçileriyle buluşturduğu “Var mısın? Sonuna Kadar!” projesinde ise iddia seviyesi yükseldi, heyecan arttı.

6 Sıra Dışı İddia, 6 Heyecan Dolu Macera

Doğan Kabak ve Ümit Erdim’in “Var mısın?” diye sorduğu yeni macerada, verdikleri cevap oldukça net: “Sonuna Kadar!” 6 sıra dışı iddianın peşinden gidecek ikili, zorlu şartların sadece sözde kalmadığı videolarla karşımıza çıkacak.

Aksiyon dolu bölümlerde kıyasıya takibin yaşandığı, kendini zorlamanın ve iddialı deneyimlerin oluşturduğu heyecan; Doğan ve Ümit’in eğlenceli sohbetleri ve hatta sürprizleri ile pekişecek.

Serinin ilk bölümü “Keskin Nişancı”da Doğan ve Ümit’e geliştirilmiş performansıyla Potenza Sport eşlik etti ve konteynerler arasında soluksuz bir takip yaşandı.

Her biri ortalama 10-15 dakika uzunluğundaki bu yeni video serisi, iki haftada bir Bridgestone Türkiye YouTube kanalında yayınlanacak. Doğan Kabak ve Ümit Erdim’in Bridgestone ürünleri eşliğinde “sonuna kadar gittikleri” sıra dışı maceraları izlemek isteyenler YouTube hesabını ziyaret edebilir.