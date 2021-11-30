Bozankaya dünyanın en büyük demiryolu ve raylı sistem fuarlarından Eurasia Rail’de büyük ilgi gördü

Türkiye’de raylı sistemler sektörünün gelişimine büyük katkı sağlayan ve Ankara’daki üç farklı fabrikasında, 150 Ar-Ge mühendisi ve toplam 1000’e yakın personelinin özverili çalışmalarıyla memleketimize katma değeri yüksek projeler kazandıran Bozankaya, demiryolu sektörünün dünya çapında en önemli etkinliklerinden biri olan Eurasia Rail’e katılıyor. Bu sene İstanbul Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde 25-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Eurasia Rail Uluslararası Demiryolu Hafif Raylı Sistemler Altyapı ve Lojistik Fuarı sektördeki alıcı ve üreticileri buluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin en büyük ilk 100 ihracatçı şirketi arasında yer alan Bozankaya’nın %100 Türk mühendisliğiyle tasarlanan, yüksek teknoloji ürünü, çevre dostu tramvay ve metro araçlarının da ilgililere tanıtılacağı etkinlikte, kentsel toplu taşıma pazarında, ekonomik, konforlu, güvenli ve temiz enerji kullanımı sebebiyle giderek yaygınlaşan raylı sistem araçlarının geleceği hakkında da bilgiler verilecek.

Bozankaya ayrıca şirkete bu sene “Avrupa’nın En İnovatif Firması” ödülünü getiren ve Romanya’nın Timisiora ve Iasi kentlerinde toplu taşıma ağına girmeye hazırlanan rekortmen tramvayını da sergileyecek.

Ziyaretçilerin hiçbir ek bedel ödemeden ziyaret edebileceği Bozankaya standı, B-332 numaralı alanda bulunuyor.

Türkiye’nin ilk yerli %100 elektrikli otobüsünü üreten firma unvanına da sahip olan Bozankaya’nın geliştirdiği üstün kaliteli yerli tasarım araçları Avrupa ve Asya’ya da ihraç edilmekte ve birçok metropolün toplu taşıma sistemlerinde kullanılmaktadır.