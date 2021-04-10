BORSA İSTANBUL'DA GONG QUA GRANITE İÇİN ÇALDI

Qua Granite’in İnfo Yatırım aracılığındaki halka arzı 5-6 Nisan tarihlerinde Borsa’da Satış yöntemi ile tamamlandı. Borsa İstanbul tarihinde yatırımcı sayısı açısından rekor katılımla tamamlanan halka arz sonrasında Qua Granite, “QUAGR” kodu ve 16,46 TL baz fiyatla Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Türkiye’nin sadece teknik granit üreten en büyük şirketi olan Qua Granite, son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak BİST Yıldız Pazar’da 16.46 TL fiyat ve “QUAGR” koduyla işlem görmeye başladı. İnfo Yatırım aracılığında, 5-6 Nisan tarihlerinde Borsa’da Satış yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda 846 bini aşkın katılımcı ile yatırımcı sayısı açısından Borsa İstanbul tarihinin rekoru kırılmıştı.

Qua Granit’in işlem görmesinin hemen ardından 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile halka arz fiyatı olan 16.46 TL’den 1.800.000 adet günlük geçerli alım emri girilecek. Piyasa fiyatı halka arz fiyatının üzerinde olursa alım yapılmayacak.

Qua Graite’in halka arzı nedeniyle düzenlenen Gong Töreni’ne, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Qua Granite Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Yavuz Arıcan ile Qua Granite bayileri katıldı.

Kormaz Ergun’dan yatırımcılara: Şirket bilgilerini sosyal medyadan değil KAP’tan takip edin

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Qua Granite’in yaklaşık 846 bin yatırımcıya satış gerçekleştirerek çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini söyledi. Ergun, “Bu vesileyle buradan yatırımcılarımıza seslenmek istiyorum. Amacımız finansal okur yazarlığı yüksek daha bilinçli bir yatırımcı kitlesi oluşturmak. Sermaye Piyasaları olarak, her ortamda vurgulamaya çalıştığımız en önemli hususlardan biri her zaman finansal okur yazarlık oldu. Bu doğrultuda da aracı kurumlara, hazırladıkları araştırma raporları için finansal destek sağlamaya başlayacağız. Bu farkındalığı artırmak adına bilgi verici duyurular ve videolar yayınlıyoruz. Bu noktada yatırımcılarımızdan, finansal bilgileri ve açıklamaları doğru kaynaklardan, yani KAP’tan takip etmelerini, birikimlerini bu bilgilere göre değerlendirmelerini, finansal okuryazarlık seviyelerini güçlendirmelerini, sosyal medyaya itibar etmemelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

Qua Granite’in her yerinde hayal var

Qua Granite Yönetim kurulu Başkanı Ali Ercan, sadece 5 yıl önce kurulmuş çok genç bir şirket olarak, kurumsallaşma yolunda çok önemli bir adım attıklarını belirterek, “Her şey aslında küçük bir hayalle başladı, fabrikamızı kurarken öncelikle bir hayal kurduk, ardından bu hayalimizi detaylandırdık, çeşitlendirdik. Şirketimizin özünde hayal var. 250 bin metrekarelik fabrikamızı 6 ay içerisinde faaliyete geçirdik. Çok güçlü bir bayi ağı ile bütün sistemin birbirini, bizim de bütün sistemi desteklediğimiz, dünyada muhtemelen eşi benzeri çok az görülen bir bağlılık sistemi kurduk. Halka arza karar verdiğimizde ise yatırımcıları hayallerimize değil, yatırımımıza ortak edelim istedik. Ekim 2020’de ise yatırıma start verdik. Yani yatırıma başladık ve halkı bu yatırıma ortak ettik” dedi.

Yatırımcıların Qua Granite halka arzına olan ilgisinin Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasalarına olan inancın bir göstergesi olduğunu da vurgulayan Ercan, “Şirketimizin geleceğine güvenerek yatırımcı sayısı bakımından Borsa rekoru kırılmasında katkısı olan 846 bini aşkın ortağımıza çok teşekkür ederim. Türkiye tarihinin en yüksek katılımlı halka arzını yapmaktan dolayı hem gurur duyuyoruz, hem de bu kadar fazla kişinin sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle bundan sonrasında da çok başarılı olacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.

Halka arzda sermaye artırımı yolu ile elde edilen yaklaşık 247 milyon TL’lik kaynağın önemli bir kısmının hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını belirten Ercan, halka arzın ardından şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını da vurguladı.

Referans niteliği taşıyacak halka arz

İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ise, son dönemde özellikle halka arzlar yoluyla yatırımcı sayılarında ciddi artış yaşandığına dikkat çekerek, “Qua Granite’in halka arzına ise Türkiye’de borsa hisselerine yatırım yapan kişilerin yaklaşık üçte biri katıldı. Böylece, özünde sermayenin tabana yayılmasını hedefleyen halka arz kavramı yerini bulmuş oldu. Qua Granite’in halka arzına gösterilen ilginin, önümüzdeki dönem için referans niteliği taşıyacağına ve borsamızda halka açılmak isteyen şirketlere de ilham vereceğine inanıyoruz” dedi.