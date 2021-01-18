Boris Becker Sonbahar-Kış Erkek Koleksiyonunda Soft Renklerin Hakimiyeti

por şık giyinmeyi seven erkeğin yeni markası Boris Becker, soft renklerin hakim olduğu kaliteli, lüks kumaş ve dokularla bezeli çok özel bir koleksiyona sahip. X,Y, Z olmak üzere üç kuşağın ortak paydasını oluşturan koleksiyonda ceket üstüne giyilen kolsuz yelekler ve koleksiyonun tamamlayıcısı aksesuarlar dikkat çekiyor.

Boris Becker markası, saf pamuktan üretilen gömlekler, ince trikolar ve casual pantolonlarla kombinlenen espadriller ile X kuşağı, özgün tasarım t-shirtler üzerine 1. kalite yumuşak deri ceketler ile Y kuşağı, jogger pantolonlarla kombinlenen snearkerlar ile Z kuşağı erkeklerin vazgeçilmezi olmaya şimdiden aday.

Konforun önemine ve sadeliğin şıklığına inanan erkek modasının temsilcisi olan Boris Becker, Türkiye pazarına iki güçlü perakende kanalından girdi. Harvey Nichols, Brandroom Nişantaşı ve Bodrum mağazaları ile Emaar Square Mall içerisinde bulunan Galeries Lafayette’te satışa çıkan Boris Becker Koleksiyonu’na çok yakında https://borisbecker.com.tr online satış sitesinden de erişmek mümkün olacak.

Gürsoy: “Pandemi, moda dünyasında konforu hiç olmadığı kadar ön plana çıkardı”

Spor şık olarak tabir edilen smart casual ürün gamı ile öne çıkan Boris Becker Sonbahar-Kış’20-21 Koleksiyonu, hayatında konfora önem veren ve sadeliğin şıklığına inanan Avrupalı erkekler düşünülerek hazırlandı. MGS Group Kurucu Ortağı ve Boris Becker Tasarım Koordinatörü Hande Gürsoy “Pandemi, Avrupa modasında konforu hiç olmadığı kadar ön plana çıkardı. Ofisin eve taşınması sonucu insanlar, konforlarını ön planda tuttukları yeni bir süreçten geçiyor. Rahatına düşkün olduğu kadar şıklığından da ödün vermeyen Avrupalı erkeği hedef alan koleksiyonumuz konfor ile birlikte elegant görünmek isteyenlere çok özel bir gardırop sunuyor” dedi.