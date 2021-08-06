Bomaksan ‘Havadan Sohbetler’ serisinin dördüncüsü gerçekleşti

Bomaksan tarafından düzenlenen “Havadan Sohbetler” serisinin dördüncüsü gerçekleşti. Bomaksan Genel Müdürü R. Bora Boysan tarafından yönetilen oturum, döküm sektörünün önde gelen isimlerinden Silvan Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Rıfat Özalp ve Yılkar Döküm’ün İngiltere operasyonunun yönetimini üstlenen Mehmet Yıldırım’ın katılımı ile gerçekleşti. Havadan Sohbetler’de; global tedarikçi olmanın incelikleri, döküm sektörü için pandemi sonrası fırsatları, sürdürülebilirlik, döküm sektöründe Brexit kavramı, pandemi sonrası yeni dünya düzeni ve döküm sektörüne ilişkin daha birçok konu masaya yatırıldı.

“Amerika’da döküm ihtiyacı oldukça fazla”

Önümüzdeki iki sene içinde Türk döküm sanayinde büyümeye katkı sağlayacak bir hareketlilik öngördüklerini belirten Mehmet Rıfat Özalp, döküm sektöründe yer alan meslektaşlarına tavsiyeler vererek şunları söyledi: “Pandemi bize şirketlerin adaptasyon yeteneğini arttırması gerektiğini gösterdi. Kuzey ve Güney Amerika’da büyük madenler, sanayi kuruluşları bulunuyor. İş potansiyelini artırmak isteyen meslektaşlarım döküm ihtiyacı nedeniyle Amerika’yı göz önünde bulundurmalılar. Ziyaret edip, fuarlara katılmalı ve iletişimi güçlü bir hale getirmeliler. Önümüzdeki iki sene içinde 2022 ve 2023 yılında Türk döküm sanayisinin büyümesine katkı sağlayacak olumlu bir hareketlilik bekliyoruz. Hazırlıklarımızı yapıp, mümkün olduğunca doğru fiyatlarla büyük pazarlardan payımızı alabiliriz ” dedi.

İngiltere pazarı Türkiye için yeni fırsatlar sunuyor

Birleşik Krallığın tedarik kanallarında Türkiye’ye bir yönelim olduğunu açıklayan Mehmet Yıldırım ise, Brexit sonrası Birleşik Krallık’ın 20. yüzyılın başında elinden kaybettiği küresel liderliği geri kazanmaya çalıştığını dile getirerek sözlerini şöyle devam ettirdi; “İngiltere’nin serbest ticaret anlaşmalarıyla ekolüne uygun yeni bir yapılanma sürecine girmesinin Türkiye için yeni fırsatlar doğuracaktır.” Birleşik Krallık’taki ticari faaliyetleri yürüten bakanlık seviyesindeki yapılanmaların Türkiye’yi ticarette partner ülke olarak gördüğünü vurgulayan Yıldırım: “Tedarik kanallarında Türkiye’ye bir yönelim var. İngiltere pazarı çok büyük, İngiliz ana sanayisindeki üreticilerin networkü dünyayı sarıyor. Pazarda Türk sanayicisi için de uygun bir hedef kitle bulunuyor, meslektaşlarımız burada yatırım yapabilir, satış ofisleri kurabilir” dedi.

“Pandemi Türk sanayisini güçlendirdi, sonrası için umutluyum”

Pandeminin Türk sanayisini güçlendirdiğini ve yeni dönem için umutlu olduğunu kaydeden Mehmet Yıldırım, Avrupa ve Amerika’nın Türk sanayisine yönelmesinin döküm sektörünü pozitif yönde geliştirerek yeni bir ivme kazandırdığını açıkladı. Yıldırım, bu yeni etkiyle birlikte aile şirketlerinin daha da kurumsallaşması gerektiğine dikkat çekerek firmalarda dijital teknolojik alt yapıların güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

“Havalandırma yatırımı fabrikaları en üst seviyeye taşıyor”

Mehmet Rıfat Özalp, karbon emisyonunu sıfırlama ile ilgili yeni projelerin gündemde olmasının altını çizerek çevre duyarlılığı için Silvan- Bomaksan iş birliğine ve ulusal arenada yaptığı katkılara değindi. Pandemide yüzde 20 iş kayıpları olduğunu hatırlatan Özalp, havalandırma yatırımının çalışan sağlığına etkisini yorumladı. Havalandırmanın ileriye dönük bir yatırım olduğunu vurgulayan Özalp, “Çağın gereklerini araştırarak, teknolojileri takip ederek yatırım yapmak önemli. Çevreye duyarlı olmak bütün paydaşların mutlu olduğu bir yönetim şeklini benimsemekten geçiyor. Dünyanın sürdürülebilir olabilmesi için yaşadığımız ortamı korumamız gerekiyor. Bu konuda çalışan sağlığı ve memnuniyeti firmaları en üst seviyeye taşıyor” diye konuştu.

“Döküm sektörünün nabzını tutan fuarlara katılmak çok önemli”

Global markalara tedarikçi olmak için yapılması gerekenleri sıralayan Mehmet Rıfat Özalp, kalite yönetim zincirine dikkat etmenin firmalara artı puan kazandırdığını bildirdi. “Döküm sektörünün nabzını tutan fuarlara katılmak çok önemli” diyen Özalp, global müşterilerin tedarikçilerinde kalite denetim sistemine önem verdiklerini belirtti. Dökümhanenin verimliği, ekipmanların yerleşimi, proses akışları, yalın üretim incelemesi, kadronun nitelikleri, çalışan memnuniyeti ve referansların da global şirketler tarafından değerlendirildiğini aktaran Özalp,

Tedarikçilerin hem teknik hem finansal hem de sosyal yönden ölçüldüğünü ifade etti.