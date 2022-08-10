Bloomberg Çığır Açan Liderler arasında bir Türk kadın

Bloomberg, daha kapsayıcı ve refah içinde bir dünya için yeni kapılar açan vizyonerler, bilim insanları ve girişimcilerden oluşan küresel grup olan Bloomberg Yeni Ekonomi 2022 Katalizörlerini duyurdu. 2021 yılında kurulan Bloomberg Yeni Ekonomi Katalizörleri grubuyla 16 farklı ülkeden 28 temsilci bir araya geliyor. Yaşam bilimleri, tarım, dijital finans gibi farklı alanlarda öne çıkan özel kişilerin seçildiği topluluk, daha sürdürülebilir ve eşitlikçi bir ekonomi için çözümler geliştirmek üzere önemli bir ağ oluşturuyor. Küresel çapta iş ve finans dünyası alanında haberleri duyuran Bloomberg’in katalizörleri arasına giren ilk ve tek Türk olan Tülin Akın önemli bir başarıya imza atarak Türkiye’yi temsil edecek.

Dünya’da 300 aday arasından 28 kişinin seçildiği toplulukla ilgili açıklama yapan Bloomberg Ekonomi Başkanı Stephanie Flanders; “Bloomberg'in yeni nesil Yeni Ekonomi Katalizörleri, cesur fikirleri ve onları eyleme geçirme kararlılığıyla ekonomileri ve toplumları dönüştüren parlak yenilikçiler ve düşünürlerdir. 2022 katalizörleri, her birinin halihazırda sahip olduğu somut etki ve dinamik bir küresel topluluk olarak gelecekte ulaşabilecekleri yeni başarılar için seçildiler” dedi.

2012’de Ashoka Sosyal Girişimcisi, 2018’de Davos World Economic Forum’da Schwab Vakfı tarafından Dünyanın En İyi Sosyal Girişimcisi seçilen, 2021 yılında Meaningful Business 100'den biri olan Tülin Akın, Bloomberg katalizörler listesine girmesiyle alakalı olarak şunları söyledi; “Daha iyi bir Dünya için çığır açan liderlerden oluşan Bloomberg 'Katalizörler' listesinde bir Türk olarak yer almak elbette çok gurur verici. Tabit olarak 18 yıldır halkımıza, medya mensuplarına ve en önemlisi köylerde yaşayan aile çiftçilerimize akıllı tarımın sürdürülebilir bir gelecek için ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz ve deneyimletiyoruz. Küresel gıda krizinin ve kıtlık tehlikesinin her geçen gün daha fazla gündeme geldiği bugünlerde global ve prestijli kurumların desteği bizler için çok değerli ve önemli. Bu küresel ağın bir parçası olmanın bizlere iç görülerimizi paylaşmak, yeni iş birliği olanaklarına sahip olmak ve tarımda dijital dönüşümü hızlandırmak açısından çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

Grupta ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nden yedi, Hindistan'dan üç, Nijerya'dan iki, Japonya, Çin, Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, Endonezya, Kanada, Gana ve Avustralya'dan bir temsilci yer alıyor.

Aralarında Tülin Akın’ın da olduğu 16 farklı ülkeden seçilen 28 Lider Kasım ayında Singapur'da düzenlenecek olan beşinci Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda buluşacak.

Bloomberg Yeni Ekonomi, etkili bir ağ oluşturmanın yanında şirketler için fırsatlar da sunuyor. 2021 yılında program katalizörlerinin üç üyesi şirketlerini başarılı bir şekilde halka arz etti. İki katalizörün girişimi milyar dolarlık değerlemeye geçerek “Unicorn” haline geldi.