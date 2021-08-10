BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU ÜRKÜTÜCÜ BOYUTLARI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Rapor’un BM tarafından yayınlanmasından sonra Musa Karademir; Tüketici Federasyonu TÜRFED, Tüketici Diyaloğu Derneği TÜDİYAD ve BDU Diplomatlar Birliği Başkanı sıfatıyla adına ortak bir açıklama yaptı. Musa Karademir şunları söyledi: “küresel iklim değişikliği bilim insanları tarafından sürekli dile getiriliyor. Küresel ısınma, ormanların yok olması, buzulların erimesi, dünyadaki kaynakların sonsuzmuş gibi düşünülmeden tüketilmesi, dünyamızı yok oluşa doğru sürüklüyor.

BM IPCC Zirvesi Raporu’nda “insanlık için kırmızı kod” uyarısı, aslında dehşetin varlığını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Raporda özellikle “artan sıcaklıkların mevsimsel dengeyi bozacağı, mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin azalacağı” belirtiliyor. Ayrıca Paris İklim Zirvesi’nde alınan kararlardan biri de küresel ısınmanın 2030’a kadar 1,5 dereceyi geçmemesiydi. Ancak durum gösteriyor ki bu çok daha erken gerçekleşecek.

Küresel ısınmayla birlikte, deniz seviyesinde artış, yüksek seviyeli ısı dalgaları, kuraklık, sel felaketleri kaçınılmaz olacaktır. Raporda dikkat çeken başka bir konu da eskiden 50 yılda bir gerçekleşen sıcak hava dalgasının, günümüzde 10 yılda bire düşmesidir. Bu durum doğal felaketleri tetikleyecektir.

İnsan eliyle yok edilen doğanın, İklim ekolojik dengeyi sarsmasıyla, açlık, yoksulluk, gelir eşitsizliği daha da artacaktır. İnsanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma ve güvenliğinin tehdit altında olması, savaşları, göçü ve terörizmi hızlandıracaktır.

İklim felaketleri bizleri bekliyor. Bunun faturasını sadece insanlık ödemeyecek, bütün canlılar, hatta dünyamız ödeyecek. TÜRFED Tüketici Federasyonu ve TÜDİYAD Tüketici Derneği olarak, tüketici haklarının korunması konusunda mücadele verirken, “iyi yaşam hakkı”nın altını ısrarla çizmektedir. Ekolojik dengenin bozulması ve bunun tüketiciler üzerindeki etkilerini göz ardı edemeyiz. Zira dünyadaki kıt kaynakları hoyratça tüketirken, sivil toplum kuruluşları olarak, global sorunu dile getirmek, çözüm yollarını araştırmak, birlikte çalışmak, farkındalık yaratacak projeler üretmek ve üzerimize düşeni yapmak zorundayız.

TÜRFED ve TÜDİYAD, iklim değişikliğini tüketici hakları boyutuyla ele alırken, BDU Diplomatlar Birliği olarak da iklim değişikliği sorununu ulusal ve uluslararası mecralarda dile getirerek, iklim bilinci oluşturulması için çaba harcıyoruz. Biz, sivil insiyatif perspektifinde uğraş vererek, denizde damla olmaya çalışıyoruz. Dünyamız-evimiz için hala geç değil. İklim felaketlerini geriye döndürmek hala mümkündür.”