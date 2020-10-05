Birikimevim Değerlendirme Toplantısında Satış Ekiplerine Yeni Araçları Teslim Edildi

Faizsiz finansman yöntemiyle bugüne kadar binlerce kişiyi hayallerindeki ev ve araca kavuşturan Birikimevim her ay düzenlediği değerlendirme toplantısı kapsamında tüm çalışanlarıyla bir araya geliyor. Sürdürülebilir büyüme vizyonuyla üst yönetimden satış ekiplerine kadar herkesin katıldığı toplantı bu ay Tarabya’daki Boğaziçi Otelinde gerçekleşti.

Satış ekiplerine yeni araçlarını takdim etmekten ve bugün hep birlikte burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten, Birikimevim Yönetim Kurulu Üyesi Osman Telli; “Dijitalleşen dünyada geliştirdiğimiz teknolojik yatırımlarla, hep birlikte çalışarak kurumsal yönetim sistemi geliştirerek sektörde öncü çalışmalara imza atıyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için sistemlerimizi değiştiriyor ve dönüşüyoruz. Tüm gelir gruplarındaki vatandaşa hizmet vererek onları hayalindeki ev ve araca kavuşturuyoruz. ” dedi. Birikimevim Genel Müdür Yardımcısı Eda Yazıcı Belgen satış penetrasyon değerlendirme toplantısı yaptı. Boğazda tekne turuyla devam eden toplantıdan sonra satış ekiplerine de yeni araçları teslim edildi.