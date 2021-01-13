Birevim, pandemiye rağmen 2020 yılını rekorlarla kapattı!
Mahir Orak: “Tasarruf finansı sektörünün lider markası olarak pandemiye rağmen 2020 yılını rekor büyümeyle kapattığımızı büyük bir mutluluk ve gururla paylaşıyoruz. Şüphesiz bu başarıyı yakalamamızda, merkezimize insanı almamızın büyük payı var. Marka olarak 2020 yıl sonu itibariyle gerçekleştirdiğimiz teslimatlarla milli ekonomimize 2.7 milyar TL katkıda bulunduk. 2023 yılı sonunda 3 milyon kişinin tasarruf finansı ile tanışmasına vesile olma misyonumuzun önemli bir parçası olan Tasarrufa İlk Adım Planı kampanyamızın lansmanını Nisan 2020’de başlattık. Türkiye’de tasarruf finansı yöntemini ilk kez ev ve araba alanı dışına taşıyan kampanyamızla, kısa bir sürede ve pandemiye rağmen 40 bin aileye ulaştık… Ayrıca Ekim sonu itibariyle başlattığımız dijital iletişim kampanyamız kapsamında, yaklaşık 2 ayda sosyal medya üzerinden 8 milyon kişiye ulaştık ve başvuru sayımızı ikiye katlayarak, 200 binin üzerinde başvuru aldık. Bu başvuruların da yüzde 88’inin daha önce tasarruf finansı sektörüyle tanışmamış yepyeni bir kitle olması da ayrıca bizler için çok sevindirici.”
Dört yıl gibi kısa bir sürede sektörüne ivme kazandırma başarısı gösteren “BİREVİM”, 2020 sonu itibariyle, zorlu pandemi sürecine rağmen, 2019 yılına kıyasla teslimat sayısını yüzde 59, teslimat finansman tutarını yüzde 85 artırarak; tasarrufu gerçek anlamda bir finans yöntemi haline getirirken, sürdürülebilir büyümesini de devam ettirdi.
BİREVİM ayrıca, sektörün bir diğer önemli verisi olan yeni sözleşme sayısında, 150 bin sözleşme adedini aşarak; sözleşme sayısını 2019 yılına kıyasla yüzde 78 artırdı. Marka önemli bir gelişmeyi de, 2019 sonu itibariyle 86 olan şube sayısını, 94’e yükselterek gerçekleştirdi.
BİREVİM’e 2020 boyunca milli ekonomiye 2.7 milyar TL katkıda bulundu
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2020 yılında BİREVİM’e 1.2 milyon kişinin tasarruf sahibi olmak için başvurduğuna dikkat çeken BİREVİM Genel Müdürü Mahir Orak; “Marka olarak 2020 yıl sonu itibariyle gerçekleştirdiğimiz teslimatlarla milli ekonomimize 2.7 milyar TL katkıda bulunduk. Kaynak fonu tasarruf sahiplerinin aylık taksitleri olan tasarruf finansının; temel ihtiyaçların finansmanında ve karşılanmasında en uygun maliyetli finans yöntemi olduğunu gösterdik. ‘Borçlanmadan mümkün’ diyerek, hem planlı bir şekilde ve düşük maliyetle birlikte tasarruf yaparak, bireysel tasarrufa göre çok daha kısa bir sürede ihtiyaç duyulan finansal desteğe sahip olunmasına ve hem de yastık altı olarak tabir edilen yöntemle, bir anlamda atıl duran kaynağın, ekonomimize kazandırılmasına vesile olduk.” dedi.
“Tasarrufa İlk Adım”, ülkemizde ilk kez tasarruf finansı yöntemini ev ve arabanın ötesine taşıdı
Ülkemizde ilk kez, tasarruf finansı sektörünü, ev ve araba ihtiyaçları haricinde, somut ve planlanabilir diğer tüm ihtiyaçlara taşıyan Tasarrufa İlk Adım kampanyası hakkında da bilgiler veren Orak, sözlerine şöyle devam etti: “2023 yılı sonuna kadar 3 milyon insanın tasarruf finansı ile tanışmasına vesile olma misyonumuzun önemli parçası olan ve Nisan ayında lansmanını yaptığımız Tasarrufa İlk Adım Planımız ile, kısa bir sürede ve pandemiye rağmen 40 bin aileye ulaştık. Ekim sonu itibariyle başlattığımız TİAP dijital iletişim kampanyamız kapsamında ise, yaklaşık 2 ayda sosyal medya üzerinden 8 milyon kişiye ulaştık. Kampanya süresince başvuru sayımızı ikiye katlayarak 200 binin üzerinde başvuru aldık. Bu başvuruların da yüzde 88’inin daha önce tasarruf finansı sektörüyle tanışmamış yepyeni bir kitle olması da ayrıca bizler için çok sevindirici.”
Sektörün %100 Müşteri Memnuniyeti ödüllü tek markası: 4 yılda 21 ödül
BİREVİM’in bugüne kadarki, özellikle müşteri memnuniyeti temelli rekor ödüllerine de değinen BİREVİM Genel Müdürü Mahir Orak, sözlerini şöyle tamamladı: “Geçen sene, Stevie Awards’ın ilk kez düzenlediği “MENA Stevie Awards”ta da, 3’ü Altın, 1’i Gümüş olmak üzere 4 ödüle birden layık görüldük. Ayrıca, 2019’da olduğu gibi, kusursuz müşteri deneyimi yaşatan markaların belirlendiği “Şikayetvar.Com”un, “A.C.E Awards” ödüllerinden 2 ayrı ödülle döndük. Böylece 4 yıl gibi kısa bir zaman içinde, 2 tanesi üst üste A.C.E. Awards, 14 tanesi Stevie Awards olmak üzere toplam 21 ödüle ulaştık. Bu ödüller, sektöre ve ülkeye kazandırdığımız özgün ve sürdürülebilir “Birlikte Tasarruf Finansı” yönteminin küresel çapta tescili anlamına geliyor. Ayrıca, Şikayetvar.Com’un, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri’nde, kendi sektöründe müşteri memnuniyeti ödülü almaya hak kazanan tek firma olmamız bir başka önemli ayrıntı. Bu durum, özellikle böyle bir dönemde, yaptığımız işte en fazla tercih edilen kurum olduğumuzun da tescilidir.”
BİREVİM Hakkında: Tasarrufun bir finans aracı olarak kullanıldığı, tümüyle özgün bir iş modeli olan “Birlikte Tasarruf Finansı” yöntemiyle çalışan BİREVİM firması, 2016 yılında kurulmuştur. Bir finans şirketi olarak kurulduğu 4 yıl gibi kısa bir zamanda sektörünün lokomotif markası haline gelen BİREVİM; bireysel girişimci olarak da tanımladığı tasarruf sahiplerinin, başta ev, araba olmak üzere, tüm temel ve dönemsel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, kendi geliştirdiği insan merkezli sosyal finans anlayışı çerçevesinde çözümler üretmektedir. Üretilen bu çözümlerde, Türkiye şartlarında olabilecek en kısa sürelerde, tasarruf sahiplerinin bütçelerine en uygun koşullarla ve tamamen kendilerinin belirledikleri taksit oranlarıyla karşılamalarına vesile olmak esastır. BİREVİM’in geliştirdiği insan merkezli sosyal finans modeli olan “Birlikte Tasarruf Finansı” yönteminin temel hedefi; ülkemizdeki tasarruf sahiplerinin sayısının hızla artırılması ve güçlerinin, borca dayalı olmayan, tasarruf ve varlık temelli, kitlesel bir şekilde birleştirilmesidir. Marka, bu yılın Ağustos ayı sonu itibariyle, 2 bin 500 adede ulaşan tasarruf finansı teslimatıyla, alanında yeni bir ilke imza atmıştır. Ayrıca, ekonomik açıdan geleneksel olarak durgun geçen yaz döneminde, toplamda 5 bin adede ulaşan teslimat ve 20 bin adede yakın yeni sözleşme sayısıyla, sürdürülebilir büyüme yolculuğuna sağlam adımlarla devam etmektedir. Ve sadece 4 yıl içinde, sektördeki her 3 müşteriden 1’inin ev ve arabasına kavuşmasına vesile olmuş ve sektörde çok uzun süredir faaliyet gösteren rakiplerinin aylık teslimat adetlerine ulaşmıştır. Markanın 2020 yılsonu temel hedeflerinden birisi, ortalama 35 bin yeni sözleşme sayısına ulaşmaktır.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Everton
|17
|32
|5. Tottenham
|16
|29
|6. Man City
|15
|29
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12