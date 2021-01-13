Birevim, pandemiye rağmen 2020 yılını rekorlarla kapattı!

Dört yıl gibi kısa bir sürede sektörüne ivme kazandırma başarısı gösteren “BİREVİM”, 2020 sonu itibariyle, zorlu pandemi sürecine rağmen, 2019 yılına kıyasla teslimat sayısını yüzde 59, teslimat finansman tutarını yüzde 85 artırarak; tasarrufu gerçek anlamda bir finans yöntemi haline getirirken, sürdürülebilir büyümesini de devam ettirdi.

BİREVİM ayrıca, sektörün bir diğer önemli verisi olan yeni sözleşme sayısında, 150 bin sözleşme adedini aşarak; sözleşme sayısını 2019 yılına kıyasla yüzde 78 artırdı. Marka önemli bir gelişmeyi de, 2019 sonu itibariyle 86 olan şube sayısını, 94’e yükselterek gerçekleştirdi.

BİREVİM’e 2020 boyunca milli ekonomiye 2.7 milyar TL katkıda bulundu

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2020 yılında BİREVİM’e 1.2 milyon kişinin tasarruf sahibi olmak için başvurduğuna dikkat çeken BİREVİM Genel Müdürü Mahir Orak; “Marka olarak 2020 yıl sonu itibariyle gerçekleştirdiğimiz teslimatlarla milli ekonomimize 2.7 milyar TL katkıda bulunduk. Kaynak fonu tasarruf sahiplerinin aylık taksitleri olan tasarruf finansının; temel ihtiyaçların finansmanında ve karşılanmasında en uygun maliyetli finans yöntemi olduğunu gösterdik. ‘Borçlanmadan mümkün’ diyerek, hem planlı bir şekilde ve düşük maliyetle birlikte tasarruf yaparak, bireysel tasarrufa göre çok daha kısa bir sürede ihtiyaç duyulan finansal desteğe sahip olunmasına ve hem de yastık altı olarak tabir edilen yöntemle, bir anlamda atıl duran kaynağın, ekonomimize kazandırılmasına vesile olduk.” dedi.

“Tasarrufa İlk Adım”, ülkemizde ilk kez tasarruf finansı yöntemini ev ve arabanın ötesine taşıdı

Ülkemizde ilk kez, tasarruf finansı sektörünü, ev ve araba ihtiyaçları haricinde, somut ve planlanabilir diğer tüm ihtiyaçlara taşıyan Tasarrufa İlk Adım kampanyası hakkında da bilgiler veren Orak, sözlerine şöyle devam etti: “2023 yılı sonuna kadar 3 milyon insanın tasarruf finansı ile tanışmasına vesile olma misyonumuzun önemli parçası olan ve Nisan ayında lansmanını yaptığımız Tasarrufa İlk Adım Planımız ile, kısa bir sürede ve pandemiye rağmen 40 bin aileye ulaştık. Ekim sonu itibariyle başlattığımız TİAP dijital iletişim kampanyamız kapsamında ise, yaklaşık 2 ayda sosyal medya üzerinden 8 milyon kişiye ulaştık. Kampanya süresince başvuru sayımızı ikiye katlayarak 200 binin üzerinde başvuru aldık. Bu başvuruların da yüzde 88’inin daha önce tasarruf finansı sektörüyle tanışmamış yepyeni bir kitle olması da ayrıca bizler için çok sevindirici.”

Sektörün %100 Müşteri Memnuniyeti ödüllü tek markası: 4 yılda 21 ödül

BİREVİM’in bugüne kadarki, özellikle müşteri memnuniyeti temelli rekor ödüllerine de değinen BİREVİM Genel Müdürü Mahir Orak, sözlerini şöyle tamamladı: “Geçen sene, Stevie Awards’ın ilk kez düzenlediği “MENA Stevie Awards”ta da, 3’ü Altın, 1’i Gümüş olmak üzere 4 ödüle birden layık görüldük. Ayrıca, 2019’da olduğu gibi, kusursuz müşteri deneyimi yaşatan markaların belirlendiği “Şikayetvar.Com”un, “A.C.E Awards” ödüllerinden 2 ayrı ödülle döndük. Böylece 4 yıl gibi kısa bir zaman içinde, 2 tanesi üst üste A.C.E. Awards, 14 tanesi Stevie Awards olmak üzere toplam 21 ödüle ulaştık. Bu ödüller, sektöre ve ülkeye kazandırdığımız özgün ve sürdürülebilir “Birlikte Tasarruf Finansı” yönteminin küresel çapta tescili anlamına geliyor. Ayrıca, Şikayetvar.Com’un, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri’nde, kendi sektöründe müşteri memnuniyeti ödülü almaya hak kazanan tek firma olmamız bir başka önemli ayrıntı. Bu durum, özellikle böyle bir dönemde, yaptığımız işte en fazla tercih edilen kurum olduğumuzun da tescilidir.”