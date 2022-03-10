Birevim iki ödül birden aldı

Tasarruf Finansmanı sektöründe müşteri memnuniyeti için en kapsamlı ve uçtan uca hizmeti sağlayan Birevim, müşteri memnuniyeti alanında iki önemli ödül aldı. 154 bin markanın, yaklaşık 8 milyon bireysel üyenin ve aylık 20 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar.com anket sonuçlarına göre 2 Gold ödülün sahibi olan Birevim, sunduğu hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicilerden tam not aldı.

İnsan merkezli yaklaşımı ve tasarruf sahiplerine sunduğu hizmetlerde memnuniyeti ön planda tutan bir anlayışla faaliyet gösteren Birevim, mükemmel müşteri deneyimi yaşatan markaların yer aldığı törende hem Konut hem de Araç Kategorilerinde “Gold Award”e layık görüldü.

Tasarruf finansman sektörünün mimarı olarak gerçekleştirdikleri özverili çalışmaların tüketici nezdinde de fark edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: ‘‘Tasarruf ile geleceğini planlamak isteyen herkese diledikleri yerde ve zamanda, tasarruf finansmanı ürünlerinden yararlanma imkânı sağlıyoruz. Birevim vizyonu ve kullandığımız teknolojiler ile hem kaliteli hizmet ortaya koyuyor hem de tasarruf sahiplerinin talep ve yönlendirmelerini dikkate alarak en iyi müşteri deneyimini yaşatmak için yenileniyoruz. Aldığımız ödüller çok değerli ve bir kez daha doğru yolda olduğumuzu ortaya koyuyor. Özveri ile çalışan tüm Birevim Ailesine ve bizi onurlandıran Tasarruf Sahiplerine teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de tasarruf sahiplerimizi etkin bir şekilde dinlemeye; ihtiyaç, beklenti ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz’’ dedi.