Birce Akalay, Neutrogena Retinol Boost’un Reklam Filminde Cilt Güzelliğiyle Hayranlık Uyandırdı

Birce Akalay, reklam filminde markanın en yeni serisi olan ve kırışıklık, elastikiyet, parlaklık kaybı, kuruluk, koyu leke görünümüyle savaşan Retinol Boost ürünlerini tanıtıyor. Retinol Boost Serisi içerdiği saf retinol, mersin bitkisi özü ve hiyalüronik asit ile ciltteki yaşlanma belirtilerini yalnızca bir haftada gözle görünür şekilde azaltarak daha genç ve sağlıklı görünüme kavuşturuyor. Hücrelerin yenilenmesini hızlandıran saf retinolün başrolde olduğu seri, güçlü içerik ve benzersiz formülüyle cilt bariyerini güçlendiriyor.

Ali Ata Akel yönetmenliğinde gerçekleşen lansman filmi, yaşlanma karşıtı cilt bakım dünyasında tüketicilerin maruz kaldığı abartılı söylemlere, boş iddialara ve etkisiz ürün deneyimlerine dikkat çekiyor. Amerika’nın bir numaralı retinol markası olan Neutrogena’nın, 25 yıllık retinol uzmanlığı ile geliştirdiği Retinol Boost serisi, tüketicileri yaşlanma karşıtı cilt bakımında noktayı koymaya davet ediyor.

Bu zamana kadar denenmiş tüm yaşlanma karşıtı rutinlerini unutturacak, klinik olarak kanıtlanmış etkisi ile tüketiciyi gerçek performansı deneyimlemeye davet eden Retinol Boost Serisi’nin lansman filmi, Louder İstanbul imzası taşıyor.