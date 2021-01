BİRBİRİNDEN UCUZ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TÜM A101’LERDE ALICILARINI BEKLİYOR!

UYGUN FİYATLI VE KALİTELİ TELEVİZYONLAR A101’DE…

Her hafta olduğu gibi bu hafta da 2 cazip televizyon seçeneği müşterilerin beğenilerine sunuluyor. Bunlardan biri HI-LEVEL HL55UAL402 55” Ultra HD Andorid Smart LED TV. Dâhili UHD uydu alıcısı, 2x8 W ses çıkışı, 3 adet HDMI, 2 adet USB girişi, dâhili Wi-Fi özelliği ve DVB-T2 yayın desteğiyle evde geçirilen zamanları daha keyifli hale getiren ürün, 2 yıl Vestel garantisi ve 3.599 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde satışa sunuluyor.

Kaçırılmayacak bir diğer televizyon seçeneği ise ONVO OV42250 42” Full HD Android Smart LED TV. Dâhili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişine ve 4 çekirdekli işlemciye sahip ürün, 1 GB RAM ve 8 GB dâhili hafızası ile oldukça kullanışlı. 1.999 TL uygun fiyatıyla alıcıların beğenisine sunulan televizyona A101 marketlerinden ve a101.com.tr’den ulaşılabiliyor.

BU HAFTANIN BEYAZ EŞYALARI SEG MARKA…

A+ enerji sınıfı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan SEG SRF 2832 A+ Buzdolabı, statik soğutma sistemi, 198 L soğutucu ve 42 L dondurucu olarak 300 L brüt hacmiyle sebze ve meyvelerin taze kalmasını sağlıyor. Ücretsiz teslimat ve kurulum kolaylığı bulunan çift kapılı buzdolabı 2 yıl Vestel garantisiyle sadece 1.799 TL.

7 kg yıkama kapasitesi bulunan SEG SCM 7101 A++ Çamaşır makinesi, 15 dakika hızlı yıkama ve ön yıkama seçeneğiyle birlikte 15 farklı program sunuyor. LED gösterge, çocuk kilidi ve zaman erteleme özelliklerinin yanı sıra A++ enerji sınıfı olan ürün, ücretsiz teslimat, kurulum kolaylığı ve 2 yıl Vestel garantisiyle sadece 1.649 TL.

Bir diğer cazip beyaz eşya ise, 65 L sıcak su kapasitesiyle dikkat çeken mekanik kontrole sahip SEG Mekanik Silindirik Termosifon. 2000 W motor gücü, 2 yıl Vestel garantisi, ücretsiz teslimat ve kurulum kolaylığı sunan ürün sadece 799 TL.

A101’LERDE YERİNİ ALAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER 21 OCAK’TAN İTİBAREN SATIŞTA…

Qualcomm Snapdragon 662 işlemciye sahip OPPO A73 BLUE Cep Telefonu haftanın fiyat/performans ürünü olarak A101 marketlerinde yerini alıyor. Kaçırılmayacak bu ürün, 6.44" AMOLED ekran, 4 GB RAM, 128 GB dâhili hafızasının yanında 4015 mAh pil gücü ile uzun süre kullanım sağlıyor. 16 MP ana lens, 8 MP geniş açılı lens, 2x2 MP mono lense sahip dörtlü arka kamerası ve 16 MP ön kamerası bulunan ürün ile harika görüntüler çekilebiliyor. Ekran içi parmak izi kilit açma özelliği ile kişisel veri güvenliğini bir üst seviyeye taşıyan bu harika ürün, 2 yıl garantisi ve 2.499 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr ‘de.

Günün her anında kullanıma uygun, bluetooth 5.0 versiyonlu, QCY T5 Bluetooth Kulaklık müzik dinlemeyi ve telefon konuşmalarını keyifli hale getiriyor. Ortalama 4 saat kullanım süresi bulunan ürün, konforlu dokunmatik sensörü ve pasif gürültü önleme özellikleriyle oldukça kullanışlı. Her yaşın kullanımına uygun kulaklık sadece 129 TL fiyatıyla 21 Ocak haftasında tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa çıkıyor.

Her an her yerde müzik dinlemeyi ve telefon konuşmalarını keyifli hale getiren bir başka seçenek ise PHILIPS SHE1405BK 10 Kulak İçi Kulaklık. 3 farklı boyutta değiştirilebilir kulak uçları sayesinde herkese rahat kullanım imkânı sunan ürün 2 yıl garantisi ile sadece 39,95 TL.

PIRANHA Kablolu Kulaklık ise ekstra bass özelliğiyle müzik severlerin dikkatini çekiyor. Mikrofonuyla sesli arama yapmayı sağlayan ve ~3,5 mm jack girişi olan kulaklık, 2 yıl garantisiyle 29,95 TL’den alıcılarını bekliyor.

Bluetooth 5.0 bağlantısı sayesinde ek bir parçaya ihtiyacı duymadan kullanım kolaylığı sağlayan MICROSOFT Bluetooth Mouse bu haftanın teknolojik ürünleri arasında yerini alıyor. Windows ve MAC ile anında eşleşme özelliği ve 2 yıl garantisiyle birlikte sadece 129 TL’den satışa sunulan bu ürün tüm A101 marketlerinde.

KIOXIA 32 GB USB Bellek sevilen müzikleri içinde barındırırken aynı zamanda özel dosya ve fotoğrafları da saklamaya olanak sağlıyor. Yüksek hızı, 5 yıl garantisi ve 26,95 TL fiyatıyla oldukça uygun olan ürün şık ve pratik tasarıma sahip.

ARAÇLAR İÇİN TASARLANAN TEKNOLOJİK AKSESUARLAR BU HAFTA A101 MARKETLERİNDE…

PIRANHA 7785 Oto Multimedya Sistemi sunduğu video seyretme ve müzik dinleme imkânıyla uzun yolculukları keyifli hale getiriyor. 7.0” kapasitif tam dokunmatik ekranı, 1080p video oynatıcısı, AUX, USB ve hafıza kart girişinin yanı sıra Android ve İOS MirrorLink uyumlu sistemiyle uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor. Ürün, 2 yıl garantisi ve 399 TL fiyatıyla A101 market raflarında.

Aracı park etmekte kolaylık sağlayan ve olası kazaları engelleyen PIRANHA Araç İçi Yol Kayıt ve Park Kamerası ile güvenli sürüş artık çok kolay. 4.5” geniş ekranı, 1080p görüntü kalitesi ile video kayıt edip G-Sensörü sayesinde kaza anını kayıt edebilen ve 2 yıl garantisi bulunan ürün 169 TL’den alıcıları ile buluşmayı bekliyor.

Müşterilerin beğenisine çıkan bir diğer ürün ise PIRANHA Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası. Sadece 99,95 TL fiyatı ile satışa sunulan kameranın G-Sensörü, olası bir kaza anında ses kaydedebilme ve gece görüşü özellikleri de bulunuyor.

PIRANHA Oto Koltuk Isıtma Minderi, 12V çakmak girişinden kullanım kolaylığı sağlayan, kademeli ısı ayarı ile istenilen ısıda kullanılabiliyor. Bu cazip ürün, 2 yıl garantisi ve sadece 59,95 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinin reyonlarında satışta.

PIRANHA Araç Altı Uzaktan Kumandalı NEON LED, uzaktan kumandayla yönetilebilen 8 farklı renk seçeneği ile dikkat çekiyor. Araç altında yanlara monte edilecek 2 adet 90 cm 108 LED ile aracın ön ve arkasına monte edilecek 2 adet 60 cm 72 LED’den oluşan ürün seti 2 yıl garantisiyle 99,95 TL’den satın alınabiliyor.

PIRANHA Animasyonlu Kayar Sinyal ve 3. Stop LED ise 104 cm 144 LED ile öne çıkıyor. 59,95 TL’den satılan ürün kolay kurulum ve 2 yıl garantiye sahip.

Araca karakter kazandıracak bir diğer ürün ise PIRANHA Animasyonlu Bagaj Altı Kayar LED. Yağmura karşı etkili koruma ve kolay kurulum özelliğiyle dikkat çeken ürün, 2 yıl garantisi ve 49,95 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

Aracın dışı kadar içine de önem verenler için tasarlanmış 12 V güce sahip PIRANHA Araç İçi Ambiyans LED Aydınlatma, farklı renk seçenekleri sunuyor. Uzaktan kumanda ile de kontrol edilebilen ve müzik ile beraber değişebilen ışıkları bulunan bu harika ürün 2 yıl garantisiyle sadece 49,95 TL.

FARKLI HAVA KOMPRESÖRLERİ 21 OCAK İTİBARIYLA TÜM A101 MARKETLERİNDE…

12 V motor gücü, 150 psi basıncı, 30 L hava akışı, dijital göstergesi ve 3 farklı başlığı bulunan PIRANHA Dijital Hava Kompresörü ile bisiklet, top, şişme yatak gibi farklı materyalleri şişirmek artık çok kolay. 2 yıl garantisi bulunan ürün 99,95 TL fiyatı ile ihtiyaç sahipleri için geliyor.

PIRANHA Metal Gövdeli Hava Kompresörü ise, 100 psi basıncı, DC 12 volt gücü ve 3 farklı başlığı ile sadece 89,95 TL.

A101’İN BİRBİRİNDEN KULLANIŞLI KÜÇÜK EV ALETLERİNDE BU HAFTA NELER VAR?

Ergonomik tasarımı ve 649 TL fiyatıyla öne çıkan SAMSUNG VC07R302MVB TR Cyclone Süpürge’nin 750 W motor gücü, kolay boşaltılan 2,5 litrelik geniş toz haznesi ve dayanıklı yıkanabilir HEPA13 filtresiyle temizlik yapmak çok rahat. 79 DB ses seviyesi, ayarlanabilir güç seviyesi özellikleri de bulunan bu harika ürün 2 yıl garantisiyle tüm A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

249 TL fiyatı ile göze çarpan HOMEND FUNCTIONALL 2842H Multi Blender Seti de bu haftanın avantajlı küçük ev aletleri arasında yerini alıyor. 1700 W gücü, 1,5 ml kapasiteli doğrama haznesinin yanı sıra karıştırma, doğrama, dilimleme, 2 farklı rendeleme ve çırpma fonksiyonu ile 6 farklı kullanım sağlayan ürün, paslanmaz çelik çırpıcı ve bıçaklara sahip. 2 kademeli hız ayarı bulunan set 2 yıl garantisiyle tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de müşterilerin beğenisine çıkıyor.

Halı, parke, laminant ve seramik gibi farklı zeminlerde kullanılabilen ve temizliği kolay hale getiren KIWI KSC 4215 Buharlı Temizleyici Mop, 1300 W motor gücü, 350 ml su haznesi ve 25 saniyede ısıma hızı ile istenilen zemini hem temizliyor hem de dezenfekte ediyor. Kaçırılmayacak bu ürün, 2 yıl garantisiyle sadece 249 TL.

260 ml kapasiteli ışıklı su tankı ve 2400 W motor gücüne sahip ARZUM AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü, ütü yapmayı keyifli hale getiriyor. 35 g/dk sürekli buhar gücünün yanında 120 g/dk şok buhar özelliğine de sahip ürünün çizilmeye karşı yüksek dirençli seramik tabanı bulunuyor. Oldukça kullanışlı özellikleri olan bu ütü 3 yıl garantisi ve 139 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerin de alıcıların beğenisine sunuluyor.

Hayatı kolaylaştıracak bir diğer küçük ev aleti ise KIWI KK 3323 Cam Su Isıtıcı. Sadece 99,95 TL’den satışa sunulan bu ürün, 2000 W motor gücüne, 1.8 L su kapasitesine, paslanmaz çelik gizli ısıtmaya, kablosuz 360 derece kullanıma ve 2 yıl garantiye sahip.

BİRBİRİNDEN KULLANIŞLI KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ BU HAFTA DA A101’DE…

Tüyleri kökünden alan 18 cımbızlı sistemi ile hayatı kolaylaştıran ARZUM AR 5040 Epilasyon Aleti 2 hız ayarı, temizleme fırçası, saklama kılıfı, 3 yıl garantisi ve sadece 129 TL uygun fiyatı ile tüm A101 marketlerinde.

Taşınabilir, şık ve modern tasarımı ile dikkat çeken APRILLA ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi bakımına önem veren erkekler için kaçırılmayacak bir ürün. Güçlü motoru, paslanmaz çelik bıçakları ve ayarlanabilir kılavuz tarağı ile istenilen saç ve sakal modellerini yapmaya yardımcı olan makine, temizlik fırçası, yağı ve USB şarj kablosu ile sadece 59,95 TL.

APRILLA ABS 1026 Dijital Banyo Baskülü ise formunu korumaya dikkat edenler için ilgi çeken ürünler arasında yerini alıyor. 150 kg’a kadar ağırlık ölçebilen, temperli cam, yüksek hassasiyetli sensör, düşük güç ve aşırı yük uyarısı gibi özelliklere sahip ürün 2 adet AAA ince pil ile çalışıyor. 2 yıl garantisi ve sadece 55 TL fiyatıyla alıcıların beğenisine sunulan dijital banyo baskülü tüm A101 marketlerinde.