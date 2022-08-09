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Biotrend Enerji’nin Yeni CFO’su Hakan Hamurcu Oldu.
Biotrend Enerji’nin yeni CFO’su olarak Hakan Hamurcu atandı. Hamurcu, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı. 1999 yılında müfettiş yardımcısı olarak başladığı kariyerinde; finans, muhasebe ve risk alanlarında uzmanlaştı.
İş Dünyası 09.08.2022, 10:32
Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı: “Biotrend Enerji olarak kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. İş uzmanlığı ve liyakat esaslı istihdamlarımıza devam edeceğiz.”
Biotrend Enerji’de gerçekleşen yeni CFO pozisyon atamasıyla ilgili konuşan Osman Nuri Vardı: “Biotrend Enerji bünyesinde gerçekleştirdiğimiz yüksek katma değerli projelere paralel olarak bünyemizde yeni istihdamlar olmaya devam ediyor. Hakan Hamurcu’nun bu pozisyonda başarılı olacağına güveniyor, kendisine aramıza hoş geldiniz diyorum.” şeklinde konuştu.