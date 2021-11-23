Biotrend Enerji’nin Sivas’taki Yeni Topraksız Cam Sera Yatırımının İlk Temeli Atıldı

Biotrend Enerji, global dünyanın gelecekteki ticari faaliyet alanlarının enerji, geri dönüşüm, bilişim ve tarım olacağından hareketle, bu sektörlerin tamamını kapsayan bir proje olarak topraksız 55 dönümlük cam sera yatırımına imza atıyor.

Biotrend Enerji Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Vardı: “Dünyadaki en son üretim teknolojisinin kullanılacağı bu sera, yenilenebilir enerji kaynağı olarak; evsel atıklardan çıkan metan gazını kullanarak, elektrik üreten motorlardaki ceket suyu sıcaklığının, bacasından çıkan atık ısının ve karbondioksitin bir arada kullanıldığı Türkiye’nin ilk modern sera projesidir.”

Temel atma töreninde konuşan Biotrend Enerji Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Vardı, diğer katı atık sahalarında da aynı anlayışta yatırım yapmaya devam edeceklerine işaret etti. Yeni topraksız cam sera yatırımında en son üretim teknolojisinin kullanıldığına dikkat çeken Vardı, dünya nüfusunun hızla artması sebebiyle tarım ve gıdaya olan ihtiyacın giderek artış göstereceğini, Biotrend’in bu alandaki yerini hızla aldığını ifade etti. Cam sera yatırımıyla 100 kişiye de istihdam sağlayacağının altını çizen Vardı, “55 milyon TL'ye mal olacak proje ile toprak ve ilaç kullanılmadan yılda yaklaşık 2 bin 500 ton salkım domates yetiştirilmesi amaçlanıyor.” dedi.

Temel atma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, önceki dönem belediye başkanı ve iş insanı Sami Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Mehmet Kul da katıldı.