BİOTREND ENERJİ’NİN 2021 YILININ İLK DOKUZ AYLIK KONSOLİDE NET KARINDA %56 ORANINDA ARTIŞ!

Doğanlar Holding A.Ş.’nin enerji şirketi Biotrend Enerji, 2021 yılının üçüncü çeyreğine ait rakamları açıkladı. Biotrend Enerji’nin 2021 yılı 9 aylık konsolide net satış cirosu 261 Milyon TL’ye ulaştı. Önceki yılın aynı dönemine göre toplam konsolide net satışlarda %55 oranında artış sağlandı.

Biotrend Enerji’nin 2021 yılı dokuz aylık konsolide faaliyet karı 46 Milyon TL’ye ulaşarak, 2020 yılının aynı dönemine göre %79 oranında artmış oldu. 2021 yılının dokuz aylık konsolide net karı 2020 yılının aynı dönemine göre %56 oranında artarak 30 Milyon TL’ye ulaşırken, 2021 yılının dokuz aylık konsolide FAVÖK rakamı 2020 yılının aynı dönemine göre %12 oranında artarak 80 Milyon TL’ye ulaştı.

Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan konuyla ilgili “Biotrend Enerji’nin üçüncü çeyreğini iyi rakamlarla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. 2021 yılı, her açıdan daha çok üretme yılıdır. Biotrend Enerji’nin ilerleyen dönemlerde devreye sokacağı yeni tesisleriyle, ülke ekonomisine, çevreye ve istihdama katkı sağlamaya devam edecek. Atığı uçtan uca işleyeceğimiz, organik maddeleri değerlendireceğimiz, geri dönüşüm malzemelerini ekonomiye geri kazandıracağımız, yanabilir maddeleri hacim azaltmak ve enerji üretiminde kullanmak için yakıta çevirdiğimiz bu sistemin, değer zincirini yeni ürünlerle artırmak gayretindeyiz. Biyogaz olarak 110.43 MWe ve 43.6 MWe biyokütle olmak üzere sahip olduğumuz lisansların toplam gücü 150 MW üzerindedir. Bu rakamın 180 MW’lar mertebesine ulaşmasını hedefliyoruz. Biotrend Enerji olarak, sadece bölgesel olarak değil, aynı zamanda yurt dışında da benzer faaliyetler için hedeflerimizi koyduk. Bilgi birikimi ve deneyimimizi yurt dışına da taşımak adına iş geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.” Şeklinde konuştu.