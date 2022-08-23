Biotrend Enerji’den Yükselen İlk Yarı Rakamları!

Yenilenebilir enerji sektörünün başarılı oyuncusu Biotrend Enerji, başarılı yarı yıl sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 2022 ilk yarısında ürettiği elektriğin tamamını YEKDEM kapsamında satan Biotrend Enerji’nin, 2022 ilk yarı brüt karı 2022 yılının aynı dönemine göre %293 oranında yükselişle 153 milyon TL’ye ulaştı. 2022 yılının ilk yarısında konsolide FAVÖK rakamı ise, yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %255 oranında yükselişle 176 Milyon TL olarak açıklandı.

Operasyonel verimliliğe ek olarak üretimdeki artışın ciro üzerindeki yansımalarının desteğiyle brüt kâr marjını önceki yılın ilk çeyrek dönemine göre %24’ten %29’a yükselten Biotrend Enerji, %34 oranında FAVÖK marjı gerçekleştirdi. Biotrend Enerji’nin ana ortaklığa ait dönem kârı ise 2022 yılının ilk yarısında, 2021 yılının aynı dönemine göre %18 artarak 18 milyon TL’den 21 milyon TL’ye yükseldi.

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı: ‘2022 yılı güçlü bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz.”

Biotrend Enerji Türkiye genelinde yatırımlarına devam ediyor. Ocak ayında Uşak tesisinde yapılan kapasite artışını, Nisan ve Temmuz aylarında İnegöl Biyogaz ve Bergama Çöp Gaz tesislerinde tamamlanan kapasite artışı yatırımları takip etti. Bu kapsamda Biotrend Enerji’nin toplam kurulu gücü Temmuz ayında 96,4 MWe seviyesine yükseldi.

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı, konuyla ilgili açıklamasında 2022 yıl sonunda kurulu gücün 117 MWe’a yükselmesi paralelinde net elektrik üretiminin 600.000 – 650.000 MWe bandında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirterek, ‘Elektrik üretiminden elde edilen satışlarımız dışındaki ayrıştırma, atık bertaraf, karbon sertifikası, kompost, ATY gibi yan gelirlerimizin satışlar içindeki payının yıllar itibariyle artmasını hedefliyoruz.’ şeklinde konuştu. 2022 yılının geri kalan aylarında daha fazla çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Vardı, açıklamalarında “hem yatırımlarımızı artıracağız hem de çevreye, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi. Biotrend Enerji’nin iklim dostu bir şirket olarak ilerlemeye devam edeceğinin altını çizen Osman Nuri Vardı, “Sadece çevre için değil, sosyal sorumluluk projelerimiz üzerinde de çalışıyoruz. ‘Kadın için Şiddet Farkındalığı Eğitimi’, ‘Hayat Ağacı Kütüphanesi’, ‘Köy Okullarına Kitaplık ve Kamelya Projesi’ gibi nice projelerimiz mevcut. Sürdürülebilirlik konusu da Biotrend Enerji için önemli bir alan. Bu nedenle şirketimiz içinde sürdürülebilirlik ofisi kurduk. Aynı zamanda çok değerli bir şirketten bu alanda danışmanlık hizmeti almaya başladık.” bilgisini paylaştı.