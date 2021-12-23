BİOTREND ENERJİ YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Doğanlar Holding A.Ş.’nin enerji şirketi Biotrend Enerji, 2 önemli iş birliği için niyet mektupları imzaladı. Ağustos ayında ilk adımı tamamlanan proje kapsamında, Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı, Bişkek ve Oş Belediye Başkanlıkları ile Biotrend Enerji arasında Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerinde atık geri dönüşüm tesislerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin görüşmeler son hız devam ediyor.

Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan konuyla ilgili “Biotrend Enerji olarak, sadece yurt içinde değil, aynı zamanda yurt dışında da yatırım hedeflerimiz var. Bilgi birikimi ve deneyimimizi yurt dışına da taşımak adına iş geliştirme çalışmalarımızın önemli 2 adımı Kırgız Cumhuriyeti’nde gerçekleşti. Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı, Bişkek ve Oş Belediye Başkanlıkları ile bu 2 şehirde atık geri dönüşüm tesislerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin niyet mektuplarımızı imzaladık, projelerin sonraki adımları için görüşmelerimiz ise devam ediyor.” şeklinde konuştu. Biotrend Enerji’nin yurtdışı yatırımları için atılan adımların hızlanacağı mesajını veren Doğan, araştırma ve görüşmelerinin devam ettiğine işaret etti.