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Biotrend Enerji “UN Global Compact’e (Küresel İlkeler Sözleşmesi)” imza attı

Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan; "UN Global Compact’i (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imzalayarak, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında 10 ilkeye uyacağımızın sözünü verdik" dedi.

İş Dünyası 04.11.2021, 16:30 04.11.2021, 16:32
Biotrend Enerji “UN Global Compact’e (Küresel İlkeler Sözleşmesi)” imza attı

Biotrend Enerji UN Global Compact’e (Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza atarak, enerji alanında yaptıkları atılımlara bir yenisini daha ekledi. Bu imzayla birlikte; insan hakları, çalışma şartları, çevresel ve sosyal konulardaki kurum hassasiyetinin altı resmî kurumlar vasıtasıyla bir kez daha çizdi.

Dünya genelinde 160’ın üzerinde ülkede 14 binden fazla şirket ve 4 binden fazla şirket dışı kurumun üyesi olduğu UN Global Compact, şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkeye uyumlu hale getirmek için destekliyor. Biotrend Enerji de bu imza ile birlikte, belirlenen 10 ilke için var gücüyle çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi. 

İlhan Doğan: “Bu, toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanındaki tüm çalışmalarımızın ana çerçevesi niteliğindedir.”

Konuyla ilgili açıklama yapan Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan: “'Küresel ekonominin sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamak, sektörden bağımsız, bütün şirketlerin asli görevi. Bu büyümeyi sağlamak adına; insan haklarına saygılı olmak, ayrımcılık yapmamak ve çevresel sorunlara duyarlı olmak kaçınılmaz. Sözleşmeye imza atarak taahhüt ettiğimiz 10 ana ilkeye uyma sözümüz; Biotrend Enerji bünyesinde yürüttüğümüz ve toplumsal duyarlılık, sürdürülebilirlik alanında attığımız tüm adımların ana ilkelerinin birer yansıması. Bununla birlikte, UN Global Compact’in içindeki en önemli faaliyetlerden biri olan kadının güçlenmesinr yönelik ilkelerde farklılıklar yaratmayı diliyoruz.  Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak için gerekli çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymak, insan hakları için yatırımlar yapmak ve böylelikle BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na ulaşmak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu değerli kurumun imzacılarından biri olmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz.” dedi. 

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