Biotrend Enerji, Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde Ödül Aldı!

Biotrend Enerji, Turkuvaz Medya ve Para Dergisi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesinde “Enerjimiz Geleceğimiz” ödülünü aldı. Biotrend Enerji’nin ödülü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Doğanlar Holding Başkan Vekili Adnan Doğan’a teslim edildi.

Biotrend Enerji’den yıllık 2.2 milyon ton CO2 emisyon engelleme oranı

Zirvede düzenlenen “Gelecek Nerede” paneline konuşmacı olarak katılan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan 2012 yılında teknolojik bir üretim ve uygulama merkezi olarak kurulan Biotrend Enerji’nin yıllık 2.2 milyon ton CO2 emisyon engelleme oranına dikkat çekerek bunun her yıl 480,000 adede yakın binek aracın trafikten çekilmesinin atmosferde biriken sera gazları üzerinde yaratacağı pozitif etkisi oranına eş değer bir rakam olduğuna işaret etti.

“Projemizin yarattığı ve yaratacağı net sera gazı emisyon azaltım miktarı, her yıl 3,560 kilometre karelik bir alanın, yani 500,000 futbol sahasının kapladığı alana yakın bir bölgenin, ormanlaştırılmasına denk düşmektedir” şeklinde konuşan Davut Doğan, Biotrend Enerji olarak; İnegöl, İzmir, Balıkesir, Uşak, Malatya 2, Bergama, Giresun, İnegöl 2, Menderes ve Aksaray olmak üzere toplam 10 entegre atık yönetim sahası için, uluslararası tanınırlığı yüksek “Gönüllü Emisyon Azaltım Sertifikası” genel bilinen adıyla “Karbon Kredileri” almak için gerekli süreçleri başlattıklarını belirtti.

Katılımcılara Biotrend Enerji’yi de kısaca aktaran Doğan, 55.8 MW kurulu güçle girilen 2021 yılından beklendiklerinin yüksek olduğunu ve yıl sonunda toplam 93 MW’a ulaşacakların sözlerine ekledi. Entegre atık yönetimi yapan Biotrend Enerji’nin bugün 18 farklı tesise gelen evsel atıktaki, demir, cam, plastik ve kartonu ayırıp ülkeye katma değer sağlarken, ATY olarak adlandırılan atıktan üretilmiş yakıt da elde ettiklerini belirtti. Gelecek planlarında ise sanayicilere buhar satmak, santrallerden çıkacak sıcak su ile seracılık yapmak, kompost gübre üretmek yer alıyor.