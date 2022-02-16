BİOTREND ENERJİ İNEGÖL TESİSİ’NE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN MEMNUN EDEN ZİYARET

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Biotrend Enerji Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne gerçekleştirdiği ziyaretinde, 2011 yılında başlayan ve kendisinin de dahil olduğu süreci basın mensuplarıyla paylaştı. Biotrend Enerji Yönetim Kurulu İlhan Doğan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı keyifli buluşma, Aktaş’ın konuşmasıyla başladı. Konuşmasının ardından basının sorduğu soruları yanıtlayan Aktaş, İlhan Doğan’a ve İnegöl Belediye Başkanı’na çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: “Yılsonuna kadar yapılan yatırım 40 milyon doları bulacak.”

Basın mensuplarını selamladıktan sonra konuşmasına başlayan Aktaş, “Tüm bu süreç “çöp nasıl ekonomiye döner” sorusuyla başladı. İklim değişikliğiydi, betonlaşmaydı demek herkes için kolay ama aksiyon almak esas olandır. 2022 yılında başladığımız çalışmalar, şehrin doğu noktasının aktarma istasyonlarında düzenlenmiş çöplerin işlendiği faydalı bir tesise dönüştü. Biotrend Enerji İnegöl Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi’nde 75 bin haneye yetecek kadar enerji üretiliyor. Tesisin tamamı işler hale geldiğinde bu miktar, 90 bin hanelere çıkacaktır.” şeklinde konuştu.

Biotrend Enerji bugün, 87,62 Mwe kurulu güce ulaşarak, 11 ilde devam eden yatırımları ile birlikte toplam 18 tesiste faaliyetlerine devam ediyor.