BİOTREND ENERJİ HALKA ARZINA YURTİÇİ BİREYSELDE 20 KAT, TOPLAMDA 18 KAT VE 13,4 MİLYAR TL’YE YAKIN TALEP GELDİ

Halka Arz Fiyatı 18 TL Olarak Gerçekleşti

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin enerji iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. halka arzı başarıyla tamamlandı. Deniz Yatırım ve TSKB Liderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 19-20-21 Nisan tarihlerinde 16,50 – 18,00 TL fiyat aralığı ile gerçekleştirilen halka arzda birim fiyat, fiyat aralığının tavanı olan 18 TL olarak belirlenirken, ek satış dahil 41,7 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.

Halka Arz Büyüklüğü Ek Satış Dahil 750 milyon TL Olarak Gerçekleşti

Yüzde 27,8’i halka açılan Biotrend Enerji şirket paylarının, Borsa İstanbul onayına bağlı olarak, 28 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren “BIOEN” koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Halka arz sonuçlarını değerlendiren DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Cem Önenç : “Biotrend Enerji, entegre atık yönetimi alanında sürdürülebilir bir çevre ve dünya için çalışıyor. Sahip olduğu lisanslar ile sektörünün lider şirketi Biotrend Enerji’nin halka arzını başarı ile tamamlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

Önenç, “Biotrend Enerji halka arzında, ek satış dahil 750 milyon TL büyüklüğe karşın yurtiçi bireyselde 20 kat, toplamda 18 kat talep toplandı. Payların %80’inin bireysel yatırımcılara, %20’sinin kurumsal yatırımcılara satıldığı arzda, yüksek talep nedeniyle yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerinin yaklaşık yüzde 5’i karşılanabildi. Halka arz sonuçlarına göre toplamda 252.834 başvuru karşılanmış oldu” dedi.

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen ise Biotrend Enerji’nin sürdürülebilir ve çevreci iş modeliyle, enerji alanındaki öncü arzlardan biri olarak değerlendirdi. Aygen: “Biotrend halka arzında şirketin sürdürülebilir iş modeli şirketin halka arz performansının ayrışmasını ve hem kurumsal hem de bireysel yatırımcı nezdinde önemli seviyede talep oluşmasını sağladı. Konsorsiyum üyelerine, değerli yatırımcılara ve Doğan Ailesi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Aygen, “Sadece bireysel değil kurumsal yatırımcıların da büyük ilgisini gördüğümüz, çok başarılı bir halka arz oldu. Bu seviyede kurumsal yatırımcı talebi olması hissenin önümüzdeki dönemdeki performansı ve sağlıklı fiyat oluşumunda çok önemli bir unsur olacak.” diye konuştu.

Halka Arz Büyüklüğünün %45’i Büyüklüğünde “Günlük Alım Emri” Uygulaması

Biotrend Enerji halka arzında, halka arz büyüklüğünün yüzde 45’ine karşılık gelen fon ile günlük alım emri taahhüdü gerçekleştirilecek. Buna göre 10 işlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile 1.875.000 adet pay için halka arz fiyatından ve günlük geçerli alım emri girilecek.

Halka Arz Geliri, Devam Eden Yatırımlarda Kullanılacak

Şirket sermaye artırımından sağlanan halka arz gelirinin büyük kısmını devam eden enerji yatırımlarında ve büyüme fırsatlarında kullanmayı hedeflemektedir.

‘Binlerce Yeni Paydaşımıza Hoş Geldiniz’

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan düzenli olarak büyüyen ve önemli karlılığa sahip olan yenilenebilir enerji alanındaki güzide şirketimizin artık on binlerce yeni ortağı olmasının heyecanını yaşıyoruz. Deniz Yatırım ve TSKB başta olmak üzere tüm konsorsiyum üyelerine, halka arzımıza gösterilen ilgiye çok teşekkür ediyor, yeni paydaşlarımıza ‘aramıza hoş geldiniz’ diyoruz.” dedi.