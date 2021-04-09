BİOTREND ENERJİ: “ÇÖPTEN ELEKTRİĞE, ELEKTRİKTEN GELECEĞE”

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin enerji iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (“Biotrend Enerji”), yeni reklam filmini yayına aldı.

Evsel Atıklar Enerjiye Dönüşüyor

Herkesin günlük hayatında yarattığı evsel atıkları enerjiye dönüştüren Biotrend Enerji; yeni kampanya filminde bir portakal kabuğunun, ceviz kabuğunun lambaya elektrik, kahvaltı için enerjiye dönüştüğünün altını çiziyor.

2021 yılı sonunda Balıkesir’den Malatya’ya, Giresun’dan İskenderun’a 11 şehirde 17 farklı tesisiyle atıkları elektriğe dönüştürmeyi hedefleyen Biotrend, yılın ilk yarısında halka arz edilmeye hazırlanıyor.

Sürdürülebilir Bir Dünya İçin; Biotrend Enerji

Biotrend bünyesinde yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların her biri sürdürülebilir bir dünya için önem taşıyor. Şirket bünyesinde atılan her adım, reklam kapmayasında da altı çizildiği gibi; sonraki nesillere daha yaşanılabilir ve temiz bir gelecek bırakabilmek anlatılıyor.

Reklam filmi kapsamında yer verilen Biotrend Enerji tesisleri ise; kurulduğu günden itibaren yenilikçi teknolojiler ve atık yönetimine yeni bir perspektiften bakmayı ilke edinen bir firma olduğunun altını çiziyor.

Reklamlar, 8 Nisan itibairyle tüm ulusal TV kanallarında, seçili radyo kanallarında ve dijital platformlarda yer alacak.

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