Biotrend Enerji 2021 Yılını %74 Oranında Satış Artışıyla Kapattı!

Doğanlar Holding A.Ş.’nin enerji şirketi Biotrend Enerji, 2021 yılsonu rakamlarını açıkladı. Biotrend Enerji’nin 2021 yılında net satışları 428 Milyon TL’ye ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine göre toplam konsolide net satışlarda %74 oranında artış sağladı.

Biotrend Enerji 2021 yılsonu brüt karı 2020 yılının aynı dönemine göre %82 artarak 123 milyon TL’ye ulaştı. 2021 yıl sonu konsolide FAVÖK rakamı ise, 2020 yılının aynı dönemine göre %72 oranında artarak 141 Milyon TL olarak açıklandı. Brüt kâr marjını %28’den %29’a yükselten Biotrend Enerji, aynı zamanda FAVÖK marjını da koruyarak iki dönemde de %33 oranında FAVÖK marjı gerçekleştirdi. Biotrend Enerji aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre %124 artarak 1,8 milyar TL’ye yükseltti. Kurulu gücünü geçen yıla göre %57 oranında artırarak 87,62 Mwe kurulu güce ulaşan Biotrend Enerji, 11 ilde devam eden yatırımları ile birlikte toplam 18 tesise ulaştı.

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı: “Biotrend Enerji kurumsallaşma adımlarını yatırımlarıyla büyüyerek atıyor.”

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı, yaptığı açıklamada “2021 yılını büyüme ve karlılık yılı olarak kapatarak, %74 oranında net satışlarda büyüme ve %82 oranında brüt kar artışı sağladık. Yatırımın en yüksek olduğu zamanlarda bile brüt kar elde etmeyi başardık. 2022 yılında da daha fazla çalışarak hem yatırımlarımızı artıracağız hem de çevreye, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2022 yılında, karbon satışlarımızın da başlamasını planlıyoruz.” şeklinde konuştu. Biotrend Enerji’nin

Nisan 2021’de gerçekleşen başarılı halka arzının ardından kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde attığı adımlarla ve yeni yatırımlarla dikkatleri üzerine çektiğininin altını çizen Vardı, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız sözleşme ve UN Global Compact’e (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) attığımız imza ile marka adına önemli açılımlar gerçekleştirdik. Toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanındaki tüm çalışmaların ana çerçevesi niteliğinde olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında 10 ilkeye uyacağımızın sözünü verdik” şeklinde konuşan Vardı, iklim krizine dikkat çekerek, “İklim değişikliğini ve etkilerini her gün daha fazla konuşuyoruz. Maalesef, sıcaklık artışının etkisiyle, tüm dünyada sıklıkla meydana gelen meteorolojik felaketlerin önüne geçmenin en efektif yöntemlerinden biri karbon salınımını azaltmak. Bu kapsamda her yeni günde, doğanın kendi döngüsü içerisindeki yenilenebilir enerji kaynakları en büyük destekçimiz. Biz 2014 yılından beri bu alana yaptığımız yatırımla bugüne ve gelecek nesillere yatırım yapmaya, daha iyi bir dünya için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda EBRD gibi büyük fonların hissedarımız olması bizleri hem kurumsallaşma yönünde hem de yatırımlarımızın hız kazanmasında destekliyor” şeklinde konuştu.