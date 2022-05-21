Biolog'dan yepyeni bir ürün Leke Karşıtı Güneş Kremi

Yazın gelmesiyle birlikte güneşin zararlı etkilerini minimuma indirmek ve cildinizdeki hasarları azaltmak için Biolog mucizevi bir ürünle yanı başınızda. Biolog Leke Karşıtı Güneş Kremi, tek bir ürünle iki etkiye sahip, eşsiz bir krem. Hem güneşin zararlı ışınlarına hem de lekelenmeye karşı koruyucu.

Çantanızdan eksik etmeyeceğiniz yeni ve inovatif bir ürün olan, BİOLOG Leke Karşıtı Güneş Kremi SPF 50+, formülünde bulunan aktifler ve zengin içeriğiyle ciltte hızlıca emilir, yağlı ve yapışkan his bırakmayan özel formülü ile cildi nemlendirir ve kadifemsi bir görünüm sağlar...

Dört mevsim boyunca tüm cilt tipleri için kullanıma uygundur. PSF: 99 TL. Biolog, doğal bileşimli içerikleriyle farklı cilt ihtiyaçları için birebir.