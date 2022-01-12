Bilkom’da Satış Direktörlüğü’ne Onur Başkan atandı

Türkiye’de 37 yıllık tecrübesiyle elektronik perakende sektöründe 1 numaralı akıllı telefon, giyilebilir aksesuar ve tablet dağıtıcısı olan, sektördeki konumunu ‘üretici-dağıtıcı’ kimliğiyle güçlendiren Bilkom’da Satış Direktörlüğü görevine Onur Başkan getirildi.

Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden 1995 yılında mezun olan Onur Başkan, iş hayatına 1999 yılında adım attı. 2003 yılında Akora Bilgisayar’da Satış Müdürü görevine başlayarak bilişim dünyasıyla tanışan Başkan, 2006-2008 yılları arasında Data Teknik Bilgisayar Satış Müdürü, 2008-2010 arasında ise Kont Bilişim Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2010 yılında Tüketici Grup Müdürü unvanıyla Bilkom ailesine katılan Onur Başkan, 1 Ocak 2022 itibarıyla Bilkom Satış Direktörlüğü görevini üstlendi