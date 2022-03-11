Bilkom’da İnsan Kaynakları Direktörü Gamze Yücel Genç oldu

Türkiye’de elektronik perakende sektörünün lider dağıtıcısı Bilkom‘da İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Gamze Yücel Genç atandı. 1 Mart itibariyle görevine başlayan Genç; çalışan deneyimi, kariyer, performans ve yetenek yönetimi, organizasyon gelişimi ve değişim, gelişim ve liderlik yönetimi, işveren markası ve yetenek kazanımı süreçlerinden sorumlu olacak.

Uyguladığı yenilikçi proje ve uygulamalarla “rol model” olmayı hedefleyen Bilkom’un insan kaynağı alanındaki çalışmaları Gamze Yücel Genç liderliğinde yürütülecek.

Gamze Yücel Genç kimdir?

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Sosyoloji bölümlerinde çift ana dal olarak tamamlayan Gamze Yücel Genç, iş hayatına 2005 yılında Oxygen Consultancy’de İşe Alım Danışmanı olarak başladı. Yaklaşık 4 yıllık deneyimin ardından, University of New York’ta İK Sertifika programına katıldı ve bu süreçte farklı kuruluşlara işe alım danışmanlığı yaptı. Türkiye’ye dönüşünde KoçSistem’de çalışmaya başlayarak son 6 yılı yönetim alanında olmak üzere 12 yıl boyunca İnsan Kaynaklarının farklı fonksiyonlarını yönetti. 2021’den bu yana Çalışan Deneyimi Yönetimi ve Organizasyonel Gelişim Grup Yöneticisi olarak çalışan Gamze Yücel Genç, 1 Mart tarihi itibarıyla Bilkom’da İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaya başladı.