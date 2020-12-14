BİEN’E YENİ DİREKTÖR FİNANS DÜNYASI’NDAN GELDİ

1998-2002 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi’nde eğitim alan Önem, yüksek lisansını Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde İşletme alanında tamamladı. Çalışma hayatına finans sektöründe başlayan ve üst düzey görevlerde bulunan Serkan Önem, en son İş Bankası İştiraki’nde Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev almıştı.

Serkan Önem, vizyoner kişiliği ve finans deneyimi ile Bien’in geniş kapsamlı hedefleri için son derece doğru bir isim. Pazarlama ve yeni iş geliştirme alanlarında aktif olarak sorumluluk üstlenecek olan Önem’le, Bien’den yakın gelecekte yeni başarı haberlerini duymaya devam edeceğiz.

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