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BİEN’E YENİ DİREKTÖR FİNANS DÜNYASI’NDAN GELDİ
Zengin koleksiyonları ve üstün kalitesiyle sadece Türkiye’de değil dünyada da adını geniş kitlelere duyuran Bien Seramik, güçlü bir ismi yönetim kadrosuna kattı. Serkan Önem Kasım ayından itibaren Bien’de Genel Direktör olarak göreve başladı.
İş Dünyası 14.12.2020, 11:46
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1998-2002 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi’nde eğitim alan Önem, yüksek lisansını Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde İşletme alanında tamamladı. Çalışma hayatına finans sektöründe başlayan ve üst düzey görevlerde bulunan Serkan Önem, en son İş Bankası İştiraki’nde Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev almıştı.
Serkan Önem, vizyoner kişiliği ve finans deneyimi ile Bien’in geniş kapsamlı hedefleri için son derece doğru bir isim. Pazarlama ve yeni iş geliştirme alanlarında aktif olarak sorumluluk üstlenecek olan Önem’le, Bien’den yakın gelecekte yeni başarı haberlerini duymaya devam edeceğiz.
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|9
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