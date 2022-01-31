Bien’den minik patilere Kedi Evi

Çevreci yaklaşımı, doğa ve hayvan dostu tavrıyla öne çıkan Bien, soğuk havaların gelmesiyle birlikte sokak kedilerinin kış mevsimini daha korunaklı bir şekilde geçirebilmeleri adına Kedi Evi projesini hayata geçirdi.

Türkiye genelindeki bayilerine mağaza önlerine konumlandırmaları için Kedi Evi gönderen Bien, aynı zamanda daha fazla ihtiyaç bölgesine ulaşmak amacıyla @bienturkiye instagram hesabı üzerinden Kedi Evi talebinde bulunan takipçilerine de gönderim yapıyor.

Bien’in zorlu kış şartlarında sokak kedilerinin ısınma ve barınma ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına hayata geçirdiği Kedi Evi projesi büyük ilgi görüyor.