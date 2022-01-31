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Bien’den minik patilere Kedi Evi
Türkiye ve dünyada yapı sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Bien, soğuk kış şartlarında sokakta yaşayan kedilerin barınma ihtiyaçları için yurdun dört bir yanına 1000 adet kedi evi dağıtıyor. İhtiyaç bölgelerine Kedi Evi ulaştırmak üzere harekete geçen Bien, sosyal medya üzerinden talepte bulunan takipçilerine de kedi evi gönderiyor.
İş Dünyası 31.01.2022, 10:09
Çevreci yaklaşımı, doğa ve hayvan dostu tavrıyla öne çıkan Bien, soğuk havaların gelmesiyle birlikte sokak kedilerinin kış mevsimini daha korunaklı bir şekilde geçirebilmeleri adına Kedi Evi projesini hayata geçirdi.
Türkiye genelindeki bayilerine mağaza önlerine konumlandırmaları için Kedi Evi gönderen Bien, aynı zamanda daha fazla ihtiyaç bölgesine ulaşmak amacıyla @bienturkiye instagram hesabı üzerinden Kedi Evi talebinde bulunan takipçilerine de gönderim yapıyor.
Bien’in zorlu kış şartlarında sokak kedilerinin ısınma ve barınma ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına hayata geçirdiği Kedi Evi projesi büyük ilgi görüyor.