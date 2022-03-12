Bien yerli teknolojik ürünleriyle dünyaya meydan okuyor

Türkiye’de her yıl 8-14 Mart Tarihlerinde kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası, yapı sektöründe dünyanın önde gelen oyuncuları arasında yer alan Bien için de büyük bir önem arz ediyor. İleri teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkan Bien tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ürünler, dünyada büyük yankı uyandırıyor.

Bien, Türkiye'de dijital teknoloji ile üretilen ilk duvar karolarının ve 20 mm'lik teknik porselen karoların öncüsü konumunda yer alıyor.

En ince ve en teknolojik klozet kapağı

Bien’in banyo grubunda ise tesisatçı ve tüketici dostu özel Easy Learn sistemleri, dünyanın en ince klozet kapağı olma özelliği ve antibakteriyel yüzeyi ile rakiplerinden ayrılan VENTO Monoslim klozet kapağı büyük ilgi görüyor. Tasarımda minimal yaklaşımın temsilcilerinden VENTO Monoslim, sessiz ve yavaş kapanan kapağıyla dikkat çekerken, antibakteriyel yüzeyi sayesinde maksimum hijyen sunuyor.

Alman Hygiene-Institut tarafından onaylı

Çevre dostu ve doğaya saygılı Bien’in hayata geçirdiği Magiclean ile hijyen, banyo ve tuvaletlerde maksimum seviyeye ulaşıyor. Bien Banyo’nun uzun süren Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilen yeni yüzey teknolojisi sayesinde banyo ve tuvaletler ömür boyu maksimum hijyene ve pürüzsüz yüzeylere kavuşuyor. Alman Hygiene-Institut ve Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü tarafından test edilip onaylanan Bien’in Magiclean adını verdiği uygulama antimikrobiyel, antibakteriyel ve mantar üremesine karşı özelliğiyle Türkiye’de bir ilke imza atıyor.