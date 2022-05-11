Bezmiâlem İlmer resmen açılıyor!

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesinde ilaç keşfi, jenerik ilaç, değer katılmış (value added) ve biyoteknolojik ilaç araştırmaları gerçekleştirilmek üzere kurulan İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLMER) resmen açılıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde çalışmalarına başlayan İLMER’in resmi açılış töreni, koronavirüs salgını kapsamında konan tedbirler nedeniyle gerçekleştirilememişti. Üniversite, 14 Mayıs Eczacılık Günü etkinlikleri çerçevesinde merkezin resmi açılışını da gerçekleştirerek, bu özel günü taçlandırmayı amaçlıyor.

12 Mayıs 2022 Perşembe günü üniversitenin Abdülhamid Han Oditoryumu’nda yer alan Erich Frank Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan törene Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Akça, Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve İLMER Müdürü ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülaçtı Topçu’nun yanı sıra, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney ve İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan da iştirak edecek.